CHP kongresinde Berhan Şimşek aday, Oğuz Kaan Salıcı PM için alternatif liste çıkardı
CHP Antalya Muratpaşa Belediyesi Başkanı Ümit Uysal'ın ardından eski CHP Milletvekili Berhan Şimşek de pazar günü gerçekleşecek olan CHP 21. Olağanüstü Kurultayı'nda genel başkanlığa aday olduğunu duyurdu... CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı da CHP Parti Meclisi için "Denge ve Dayanışma Listesi" çıkaracaklarını açıkladı
Olağanüstü kurultay öncesi CHP'de hareketlilik sürüyor. Parti, 21. Olağanüstü Kurultayı, 6 Nisan Pazar günü Yenimahalle Belediyesi Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde toplanacak. CHP'nin kayıtlı 1323 kurultay delegesi bulunuyor.
Delegeler kurultayda, Genel Başkan başta olmak üzere, 60 Parti Meclisi (PM) ve 15 Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyesi için seçim yapacak..
İLK ADAY ÜMİT UYSAL
CHP Antalya Muratpaşa Belediyesi Başkanı Ümit Uysal, pazar günü gerçekleşecek olan CHP 21. Olağanüstü Kurultayı'nda genel başkanlığa aday olduğunu dün duyurmuştu..
ŞİMŞEK DE ADAYLIĞINI DUYURDU
eski CHP Milletvekili Berhan Şimşek adaylığını açıkladı. Şimşek böylelikle yarın Özgür Özel'in karşısına çıkacak ikinci aday oldu. Şimşek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Partimizin 21.olağan üstü kurultayında Genel Başkanlık adaylığımı ve iddiamı hem parti kamuoyuna hem de aziz milletimizin takdirlerine sunuyor ve vicdanlarına emanet ediyorum" ifadelerini kullandı.
68 İMZA TOPLAMALARI GEREKİYOR
CHP parti tüzüğü gereği genel başkanlığa aday olmak için 68 kurultay delegesinin imzasını bulmak gerekiyor
SALICI'DAN LİSTE AÇIKLAMASI
CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı da kurultay öncesi Parti Meclisi için liste çıkaracaklarını duyurdu. Salıcı, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada "Cumhuriyet Halk Partisi 21. Olağanüstü Kurultayı’ndaki Parti Meclisi seçimlerinde “Denge ve Dayanışma Listesi” çıkaracağız. dedi.