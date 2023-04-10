CHP Kırklareli milletvekili adayları listesi netleşti!

CHP Kırklareli milletvekili adayları belirlendi. 14 Mayıs’ta gerçekleştirilecek 28. Dönem Milletvekili Seçimleri aday listeleri Yüksek Seçim Kurulu’na teslim edildi. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ile İYİ Parti arasında yapılan fermuar uygulaması ile 16 ilde ortak aday çıkartılıyor. CHP milletvekili listelerinde İYİ Parti, DEVA, Gelecek Partisi, Saadet Partisi ve TDP'den adaylar da yer alıyor. 16 ilin 9’unda CHP listelerinden ve 7 ilde ise İYİ Parti listelerinden seçime girilecek. CHP milletvekili adayları listesinde yer alan Oğuz Kaan Salıcı İstanbul 1. Bölge, Sadullah Ergin Ankara 1. sıradan aday gösterildi. İşte 14 Mayıs 2023 seçimleri 28. Dönem CHP Kırklareli milletvekili adayları isim listesi…