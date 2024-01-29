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        Haberler Gündem CHP İzmir Büyükşehir Belediye başkan adayı kim oldu? Cemil Tugay kimdir, kaç yaşında, nereli? Cemil Tugay'ın hayatı

        Cemil Tugay kimdir? İşte Cemil Tugay hayatı ve kariyeri

        Cumhuriyet Halk Partisi'nin İzmir Büyükşehir Belediye başkan adayı açıklandı. Bu kapsamda, CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cemil Tugay oldu. Cemil Tugay'ın hayatı hakkında merak edilenleri haberimizde derledik. Peki, Cemil Tugay kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte ayrıntılar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.01.2024 - 22:17 Güncelleme: 29.01.2024 - 22:17
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        • 1

          Cumhuriyet Halk Partisi'nin 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri için belediye başkan adayları gündemdeki yerini korurken aday netlik kazandı. CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cemil Tugay oldu. CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak açıklanan Cemil Tugay hakkında merak edilenleri sizler için paylaştık. İşte Cemil Tugay hayatı ve kariyeri hakkında güncel bilgiler...

        • 2

          DR. CEMİL TUGAY KİMDİR?

          Öğretmen bir baba ve ev hanımı bir annenin çocuğu olarak, 1967 yılında babasının mecburi hizmeti sırasında Van’da dünyaya geldi.

          İzmir İnönü Lisesi’nin ortaokul bölümünden 1980 yılında, lise bölümünden ise 1983 yılında mezun oldu.

          1989 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni bitirdi. Çorum ve Tire’de 4 yıl pratisyen hekimlik yaptı.

          1993-2000 yılları arasında Plastik Cerrahi ihtisası yaptı, 2000 yılında ise İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde uzman doktorluğunu aldı.

          1997’de ABD, Cleveland Clinic’te 1 yıl araştırmacı doktor olarak çalıştı.

          Uzman olduktan sonra 2001-2005 yılları arasında Karşıyaka Devlet Hastanesi’nde, 2005-2009 yılları arasında da İzmir Çiğli Kent Hastanesi’nde Plastik Cerrahi uzmanı olarak görev yaptı.

          2009 yılında Karşıyaka’da serbest hekimlik yapmaya başladı ve bir süredir Alsancak’ta faaliyet gösteren muayenehanesini, belediye başkanı seçilmesinin ardından kapattı.

          Evli, 2’si kız biri erkek, üniversite, lise ve ilkokulda öğrenim görmekte olan 3 çocuğu bulunan Tugay, İngilizce ve Fransızca konuşuyor.

        • 3

          Siyaset Ve Sivil Toplum Kuruluşu Geçmişi

          2010 yılında Cumhuriyet Halk Partisi’ne üye oldu.

          2011 yılında CHP İzmir il BYKP sağlık komisyon üyesi olarak parti çalışmalarına katıldı.

          2012-2016 yılları arasında, İzmir Tabip Odası Özel Hekimlik Komisyon Başkanlığı, Türk Tabipler Birliği Özel Hekimlik Kolu yürütme kurulu üyeliği ve 2 dönem TTB Kol Başkanlığını yürüttü.

          2013-2014 yıllarında CHP İzmir İl Ar-ge Kurulu üyeliği ve ardından başkanlığını yaptı.

          2014 yılında Karşıyaka Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyeliğine seçildi ve 1 yıl süreyle Kent Konseyi’nde çalıştı.

          2015 yılında Genel Merkez atamasıyla CHP Karşıyaka İlçe Yönetim Kurulu’nda önce Bilişim Sorumlusu, daha sonra seçim ve hukuk işlerinden sorumlu başkan yardımcılığı yaptı.

          2016 yılında önce, Karşıyaka İnönü Mahallesi delegesi, daha sonra ilçe kongresinde seçilerek CHP Karşıyaka İlçe Yönetim Kurulu’nda, STK ve Meslek Odalarından sorumlu başkan yardımcılığı görevini yürüttü.

          2016 yılında Türk Plastik Cerrahi Derneği Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi ve 1 yıl boyunca bu görevde bulundu.

          2017-2018 yıllarında Ege Bölgesi Plastik Cerrahi Derneği Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi ve görev yaptı.

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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