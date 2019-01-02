CHP ile İYİ Parti ittifakında, büyükşehirler dışında kalan il belediyeleri ve büyükşehir ilçelerine ilişkin çalışmalar sürüyor. Kurmaylar toplantılarda önemli mesafe kaydederek, anlaşma aşamasına geldi. Gelinen nokta itibariyle, İYİ Parti’nin, CHP’nin yönetimde olan 8 il belediyesinde aday çıkarmaması kesinleşti. Yani Edirne, Kırklareli, Yalova, Çanakkale, Zonguldak, Giresun, Burdur ve Sinop’ta İYİ Parti, CHP adayına destek verecek. Bunlara ek olarak Bolu, Kırşehir ve Sivas’ta da CHP adayının olması bekleniyor.

CHP - İYİ PARTİ İTTİFAKI GENİŞLİYOR

Buna karşılık olarak, İYİ Parti adayına destek verilecek il belediyeleri de büyük oranda netleşti. CHP, Kırıkkale, Isparta, Düzce, Nevşehir ve Osmaniye’de İYİ Parti'yi destekleyecek. Erzurum ve Kahramanmaraş kararı ise son toplantıya bırakıldı. İYİ Parti'nin adayını açıkladığı Erzurum'da, CHP'nin de yarışa girmesi, ancak Kahramanmaraş'ın, işbirliğine dahil edilmesi bekleniyor.

İLÇELERDE NE YAPILACAK?

Ankara'nın Haymana, Şereflikoçhisar, Evren, Akyurt, Çamlıdere, Çubuk, Kahramankazan, Pursaklar, Beypazarı ve Nallıhan ilçelerinde, CHP'nin İYİ Parti'yi desteklemesi öngörülüyor. Ancak İYİ Parti, MHP'li ilçe belediyelerinden olan Etimesgut'un da bu ilçelere dahil edilmesini talep etti. CHP'nin İzmir'de ise Kiraz, Torbalı ve Tire'yi İYİ Parti'ye bırakacağı belirtiliyor.

İZMİR, BURSA VE MERSİN 4 OCAK'TA

CHP, İYİ Parti'nin destek vereceği İzmir ve Bursa ile işbirliği kapsamı dışında bırakılan Mersin'de adaylarını açıklamaya hazırlanıyor. İzmir'de Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan ile birlikte, Abdül Batur ve Kamil Okyay Sındır'ın adı ön plana çıkıyor. Bursa'da Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in adaylığına kesin gözüyle bakılırken, Mersin'de ise eski milletvekilleri Serdal Kuyucuoğlu ve Vahap Seçer ile Selçuk Dereli'den birinin aday yapılması bekleniyor. Karar, 4 Ocak Cuma günü toplanacak Parti Meclisi'nde verilecek.