CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik Savcılığa ifade verdi

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ifade vermeye geldiği sırada adliye önünde izinsiz yürüyüş yapılarak polis memurlarına mukavemet edilmesine ilişkin hakkında başlatılan soruşturma kapsamında 'şüpheli' sıfatıyla ifade vermek üzere adliyeye geldi.

İHA'nın haberine göre Çelik ifade işlemlerinin ardından adliyeden ayrıldı.

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CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik hakkında 31 Ocak tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu ifade vermeye geldiği sırada, adliye önünde izinsiz yürüyüş yapılarak polis memurlarına mukavemet edilmesine ilişkin soruşturma başlatılmıştı.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Soruşturma kapsamında Çelik, 'Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa Muhalefet' ve 'görevli memura mukavemet' suçlarından 'şüpheli' sıfatıyla ifade vermek üzere Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’na geldi. Burada Savcılığa yaklaşık 1 saat ifade veren Çelik, işlemlerinin ardından adliyeden ayrıldı.

AA'da yer alan habere göre Özgür Çelik, savcılıktaki ifadesinde, İmamoğlu'nun 31 Ocakta ifadesinin ardından açıklama yapacağı için bazı milletvekillerinin alana ses aracı getirmek istediğini ancak aracın önüne TOMA çekilip alana girişinin engellendiğini öne sürdü.

TOMA'yla yolun kapatılmasının kanunsuz emir olduğu ve güvenlik tehdidinin bulunmadığına ilişkin polislerle konuştuklarını belirten Çelik, "Müzakere sonuç vermeyince alana bir yükselti kurularak portatif ses düzeniyle basın açıklamasının gerçekleşmesi için yine kolluk güçleriyle müzakere ettik. Bu müzakere de sonuç vermeyince önüne TOMA çekilen, milletvekillerimizin içinde bulunduğu otobüse doğru yürüdük. Yürürken polis memurlarına karşı bir mukavemetimiz, fiili bir hareketimiz olmadı. Görüntülerden bu hususlar açıkça anlaşılmaktadır." ifadelerini kullandı.