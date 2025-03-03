CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ifadeye çağrıldı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, 31 Ocak'ta İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Çağlayan Adliyesi'nde ifade verdiği sırada "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet" suçlamasıyla hakkında açılan soruşturma çerçevesinde ifadeye çağrıldı.

İfade vermeye gitmeyen Çelik, geçtiğimiz cuma günü de tekrar çağrılmasına rağmen ifade vermeye gitmedi. 31 Ocak tarihinden beri polise ifadeye gitmeyen Çelik hakkında bugün emniyet görevlilerinin ‘İfadeye gelmedi' şeklinde tutanak tutarak, savcılığa gönderdiği öğrenildi.

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CHP İstabul İl Başkanı Özgür Çelik kendisi, ağabeyi ve aralarında İstanbul Gençlik Kolları Başkanı'nın da olduğu 20 kişi hakkında soruşturma açıldığını söyledi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ile ilgili yaptığı açıklamalar ve bilirkişi ile ilgili sözleri nedeniyle hakkında başlatılan soruşturmalar kapsamında Çağlayan Adliyesi'ne geldiği gün, polisle Adliye önünde toplananlar arasında arbede yaşanmıştı.

Edinilen bilgilere göre orada bulunan ve göstericilere izin vermesi için polis ile müzakere ettiği belirtilen CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik’in polise mukavemette bulunduğu iddia edilen kişiler hakkında açılan soruşturma kapsamında ifadesinin alınacağı öğrenildi.

*Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.