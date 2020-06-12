CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, bir haberde iddia edildiği gibi TBMM Dışişleri Komisyonu toplantısında "Erdoğan, Libya'da petrolün peşinde, buna izin vermeyiz." sözlerini sarf etmediğini belirterek, gerçekle ilgisi olmayan, temel gazetecilik kuralları ile basın etiğini hiçe sayan ve karalama amacı taşıdığı açık olan haberle ilgili tüm hukuki haklarını kullanacağını bildirdi.
Altay, yazılı açıklamasında, bugün bir gazetede yer alan haberde, "Erdoğan, Libya'da petrolün peşinde, buna izin vermeyiz.' sözlerini sarf ettiği iddiasının yer aldığını kaydetti.
Söz konusu haberin, gerçeği yansıtmadığını, gazetecilik faaliyeti değil, karalama ve iftira atma çabasının ürünü olduğunu aktaran Altay, şunları kaydetti:
"Son dönemde belli kesimler tarafından yaygınlaştırılan 'trol' faaliyetinin gazetelere taşınmasının tipik örneklerden biridir. 'Türkiye’nin değil düşmanın yanındalar' başlığıyla bir algı operasyonu yapılmak istendiği net şekilde görülen haberde; TBMM Dışişleri Komisyonu toplantısında 'Erdoğan, Libya'da petrolün peşinde, buna izin vermeyiz' dediğim iddia edilmektedir. İddia edilen cümleyi ne Dışişleri Komisyonu'nda ne TBMM Genel Kurulunda ne de herhangi bir ortamda söyledim."
CHP'li Altay, TBMM'de tüm komisyon toplantılarının tutanak altında ve herkese açık olduğuna dikkati çekerek, komisyonun söz konusu toplantılarına ilişkin TBMM tutanaklarında "Engin Altay" şeklinde tarama yapmak yerine, hiç söylemediği sözleri içeren haber yapmanın "gazetecilik faaliyeti olamayacağını" belirtti.
Söz konusu gazetenin kendisini bu konuda aramadığını belirten Altay, "Bazı basın organlarının konuşma ve açıklamalarımızı bağlamından kopararak çarpıtmasına sıklıkla tanık olduğumuz bir dönemden, söylemediğimiz ve yazmadıklarımızın, söylemiş ve yazmışız gibi haberler yapıldığı bir döneme geldik. Gazetecilik ile 'trollük' arasındaki farkı ortadan kaldıran bu tür haberlerin, en fazla gazetecilik mesleğine zarar vereceği açıktır." ifadelerini kullandı.
Partisinin Libya ile ilişkilerdeki tutumunun net olduğunu vurgulayan Altay, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Libya Devleti Ulusal Mutabakat Hükümeti arasında Akdeniz’de Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun"un TBMM'den hızla geçmesi için her türlü katkıyı verdiklerini, bunun herkese açık tutanaklarda da görülebileceğini bildirdi.
Altay, ''Gerçekle ilgisi olmayan, temel gazetecilik kurallarıyla basın etiğini hiçe sayan ve karalama amacı taşıdığı açık olan söz konusu haberle ilgili tüm hukuki haklarını kullanacağını'' kaydetti.
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