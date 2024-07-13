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        Haberler Gündem Politika Mira ile mesaj verdi: CHP Genel Başkanı Özelden sahipsiz hayvanlara ilişkin kanun teklifine yönelik açıklama | Son dakika haberleri

        CHP Genel Başkanı Özelden sahipsiz hayvanlara ilişkin kanun teklifine yönelik açıklama

        Sosyal medya hesabından barınaktan sahiplenilen engelli köpek "Mira" ile fotoğrafını paylaşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sahipsiz hayvanlara ilişkin kanun teklifine yönelik bir değerlendirme yaptı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.07.2024 - 19:11 Güncelleme: 13.07.2024 - 21:19
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        Mira ile mesaj verdi
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        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Sahipsiz dostlarımızın sorunları ve onların sokaklardaki varlığından duyulan endişeler yalnızca bilimsel, etik ve insani bir yaklaşımla çözebilir. Katliamların önünü açan kanun teklifleri ile değil." ifadesini kullandı.

        Sosyal medya hesabından, barınaktan sahiplenilen engelli köpek "Mira" ile fotoğrafını paylaşan Özel, sahipsiz hayvanlara ilişkin kanun teklifine yönelik şu değerlendirmelerde bulundu:

        "Yasa teklifi ile ilk uyutulacaklar Mira gibi engelli canlar olacak. Geçen sene barınakta tanıştığım Mira sahiplenildi ve üç bacağıyla sağlıkla yaşıyor. Sahipsiz dostlarımızın sorunları ve onların sokaklardaki varlığından duyulan endişeler yalnızca bilimsel, etik ve insani bir yaklaşımla çözebilir. Katliamların önünü açan kanun teklifleri ile değil."

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