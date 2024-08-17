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        Haberler Gündem Çevre CHP Genel Başkanı Özel'den orman yangınları için geçmiş olsun mesajı | Son dakika haberleri

        CHP Genel Başkanı Özel'den orman yangınları için geçmiş olsun mesajı

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, orman yangınlarından etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.08.2024 - 00:30 Güncelleme: 17.08.2024 - 00:30
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        Özel'den orman yangınları için geçmiş olsun mesajı
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        CHP Genel Başkanı Özel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

        "İzmir, Aydın ve Manisa'da iki gündür süren yangınlar nedeniyle her iki kentteki belediyelerimiz ile civar illerdeki belediyelerimiz seferber olmuş durumdalar. Yangından etkilenen yurttaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Yangınların bir an önce kontrol altına alınabilmeleri için canla başla çalışan tüm kahramanlara minnettarız."

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        #Son dakika haberler
        #orman yangınları
        #Özgür Özel
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