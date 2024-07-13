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        Haberler Gündem CHP Genel Başkanı Özel'den İzmir'de akıma kapılıp ölenler için taziye mesajı - En son haberler

        CHP Genel Başkanı Özel'den İzmir'de akıma kapılıp ölenler için taziye mesajı

        CHP Lideri Özgül Özel, İzmir'de elektrik akımına kapılıp hayatını kaybeden iki vatandaş için taziye mesajı yayımladı. Özel, ""İçimizi parçalayan görüntüler hepimize çok önemli bir sorumluluğu hatırlatıyor. Hiç kimse sorumluların kimliği, kurumu ya da partisine göre pozisyon almamalıdır. Yürüyen adli ve idari soruşturmaları yakından takip ediyoruz. Bir daha benzer acılar yaşanmasın diye tüm soruşturmalar titizlikle yürütülmeli ve tüm sorumlular hesap vermelidir. Sorumluların paylarına düşen en ağır cezayı almalarının takipçisi olacağız" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.07.2024 - 20:44 Güncelleme: 13.07.2024 - 21:21
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        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir'de elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden 2 kişi için taziye mesajı yayımladı.

        Özel, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, dün yaşanan sağanakta elektrik akımına kapılarak yaşamlarını yitiren Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay'a Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır diledi.

        21'inci yüzyılda hiçbir yurttaşın böylesi trajik biçimde ölmeyi hak etmediğini ifade eden Özel, şunları kaydetti:

        "İçimizi parçalayan görüntüler hepimize çok önemli bir sorumluluğu hatırlatıyor. Hiç kimse sorumluların kimliği, kurumu ya da partisine göre pozisyon almamalıdır. Yürüyen adli ve idari soruşturmaları yakından takip ediyoruz. Bir daha benzer acılar yaşanmasın diye tüm soruşturmalar titizlikle yürütülmeli ve tüm sorumlular hesap vermelidir. Sorumluların paylarına düşen en ağır cezayı almalarının takipçisi olacağız."

        Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir

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        #Özgür Özel
        #İzmir
        #haberler
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