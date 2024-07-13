CHP Genel Başkanı Özel'den İzmir'de akıma kapılıp ölenler için taziye mesajı

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir'de elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden 2 kişi için taziye mesajı yayımladı.

Özel, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, dün yaşanan sağanakta elektrik akımına kapılarak yaşamlarını yitiren Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay'a Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır diledi.

21'inci yüzyılda hiçbir yurttaşın böylesi trajik biçimde ölmeyi hak etmediğini ifade eden Özel, şunları kaydetti:

"İçimizi parçalayan görüntüler hepimize çok önemli bir sorumluluğu hatırlatıyor. Hiç kimse sorumluların kimliği, kurumu ya da partisine göre pozisyon almamalıdır. Yürüyen adli ve idari soruşturmaları yakından takip ediyoruz. Bir daha benzer acılar yaşanmasın diye tüm soruşturmalar titizlikle yürütülmeli ve tüm sorumlular hesap vermelidir. Sorumluların paylarına düşen en ağır cezayı almalarının takipçisi olacağız."

İzmir'de dün yaşanan sağanak yağışta elektrik akımına kapılarak yaşamlarını yitiren Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay'a Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır diliyorum.



21'inci yüzyılda hiçbir yurttaşımız böylesi trajik biçimde ölmeyi hak etmiyor.



İçimizi parçalayan… — Özgür Özel (@eczozgurozel) July 13, 2024 Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir Suya basıp akıma kapılmışlardı! Sıcak gelişme! Haberi Görüntüle