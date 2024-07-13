Hastaneye gitmek için otomobilde babasını bekleyen 4 yaşındaki Kazım, çıkan yangında öldü
İzmir'in Ödemiş ilçesinde yürekleri dağlayan olay! Küçük Kazım'ın kolunu incittiği için kendisini hastaneye götürecek olan babasını beklediği sırada otomobilde yangın çıktı. Alevlerin teslim aldığı küçük çocuk kurtarılamadı
İzmir'in Ödemiş ilçesinde, park halindeki otomobilde çıkan yangında, araçta bulunan 4 yaşındaki Kazım Yılmaz, hayatını kaybetti. Talihsiz çocuğun, otomobilde kendisini hastaneye götürecek olan babasını beklediği öğrenildi.
OTOMOBİLDE YANGIN ÇIKTI
3 Eylül Mahallesi 2038 Sokak'ta park halindeki otomobilde, saat 13.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Alevler kısa sürede otomobilin ön kısmına sıçradı ve ardından yanında park halindeki minibüse de sıçradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
MİNİK KAZIM CAN VERDİ
Her iki araçtaki alevler itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, yanan otomobildeki 4 yaşındaki Kazım Yılmaz'ın cansız bedenine ulaşıldı.
ADLİ TIP KURUMU'NA KALDIRILDI
Talihsiz çocuğun cansız bedeni, polis ve Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
Küçük Kazım'ın kolunu incittiği için kendisini hastaneye götürecek olan babasını beklediği sırada otomobilde yangının çıktığı öğrenildi.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma polis tarafından yürütülüyor