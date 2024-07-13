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        Haberler Gündem Acı içinde acı! Hastaneye gitmek için otomobilde babasını bekleyen 4 yaşındaki Kazım, çıkan yangında öldü - Güncel haberler

        Hastaneye gitmek için otomobilde babasını bekleyen 4 yaşındaki Kazım, çıkan yangında öldü

        İzmir'in Ödemiş ilçesinde yürekleri dağlayan olay! Küçük Kazım'ın kolunu incittiği için kendisini hastaneye götürecek olan babasını beklediği sırada otomobilde yangın çıktı. Alevlerin teslim aldığı küçük çocuk kurtarılamadı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.07.2024 - 21:03 Güncelleme: 13.07.2024 - 21:21
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        İzmir'in Ödemiş ilçesinde, park halindeki otomobilde çıkan yangında, araçta bulunan 4 yaşındaki Kazım Yılmaz, hayatını kaybetti. Talihsiz çocuğun, otomobilde kendisini hastaneye götürecek olan babasını beklediği öğrenildi.

        OTOMOBİLDE YANGIN ÇIKTI

        3 Eylül Mahallesi 2038 Sokak'ta park halindeki otomobilde, saat 13.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

        Alevler kısa sürede otomobilin ön kısmına sıçradı ve ardından yanında park halindeki minibüse de sıçradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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        MİNİK KAZIM CAN VERDİ

        Her iki araçtaki alevler itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, yanan otomobildeki 4 yaşındaki Kazım Yılmaz'ın cansız bedenine ulaşıldı.

        ADLİ TIP KURUMU'NA KALDIRILDI

        Talihsiz çocuğun cansız bedeni, polis ve Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

        Küçük Kazım'ın kolunu incittiği için kendisini hastaneye götürecek olan babasını beklediği sırada otomobilde yangının çıktığı öğrenildi.

        Olayla ilgili başlatılan soruşturma polis tarafından yürütülüyor

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        #Ödemiş
        #Kazım Yılmaz
        #haberler
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