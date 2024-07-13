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        Haberler Gündem Hava Durumu Türkiye'de tarihin en sıcak Temmuz ayı! Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel yazdı - Hava durumu haberleri | Son dakika haberleri

        Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel yazdı: En sıcak Temmuz

        Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel, Türkiye'de tarihin en sıcak Temmuz ayının yaşandığını kaleme aldı. Öztel, ayrıca şu kritik uyarıyı yaptı: Sağlığımızı ve çevremizdeki canlı hayatını düşünerek gölgede vakit geçirmeli, efor gerektiren işleri mümkünse daha serin havalarda yapmak üzere ertelemeli, gece uykuya dalmak ya da deliksiz uyumak mümkün olmasa da uyku düzenini bir şekilde yeniden kurabilmeliyiz. İş yerinde ya da evde klima yoksa, ortamın havasının değişmesi için rüzgarın kuvvetli eseceği öğlen-akşam saatlerinde buraları havalandırabiliriz

        Giriş: 13.07.2024 - 20:34 Güncelleme: 13.07.2024 - 21:20
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        En sıcak Temmuz
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        'Ülkemizde tarihin en sıcak Temmuz'u' nitelemesini yapan Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel, yazısında kavurucu sıcaklara dikkat çekti ve vatandaşlara önerilerde bulundu.

        Öztel'in yazısı şöyle:

        Türkiye’de batı, güney ve güneydoğu merkezler tarihi bir yaz mevsimi yaşıyor, en sıcak Haziran ayından sonra ülkemizde tarihin en sıcak Temmuz ayının içindeyiz, sıcak havayla mücadele veriyoruz.

        "42 İLA 45 DERECEDE HİSSEDİYORUZ"

        Pazar gününden itibaren Marmara’da gölgeler 35 ila 38°C olacak, İstanbul’da gündüz 36-37°C’ye çıkan termometre sıcaklıklarını yaş, sağlık durumu ve tercih edilen kıyafetlere bağlı olarak 42 ila 45°C hissediyoruz.

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        "YANGIN TEHLİKESİ ÜST SEVİYEDE"

        Kıyı Ege’de kuvvetli ama lokal olarak etkili yaz yağmurları kesildi, iç kesimlerde ise aralıklarla pazar günü de yağış oluşur. Ancak geçtiğimiz günlerdeki gibi geniş alanlarda yağmurlar alamayacağız, pazar gününden itibaren gelecek 6-7 gün yeni bir sıcak hava dalgasının içinde kalacağız.

        Bu sıcak dalga en çok Batı Akdeniz, Ege ve Marmara bölgelerini etkileyecek. Ege’de ve Akdeniz’de gölgeler 38-42°C arasında değişecek. Yeşil alanlarda yangın tehlikesi yine en üst seviyede, ormanlık alanlarımızı tarihin bu en sıcak yaz mevsiminde had safhada korumamız gerekir.

        "7-8 GÜN OLDUKÇA KURAK GEÇECEK"

        Ankara’da bu tarihten itibaren fazla yağmur görüntüsü yok, pazar öğleden sonra lokal yağmur geçişleri görülebilir. Gelecek 7-8 gün oldukça kurak ve başkentte gölgeler 34-35°C’lere yükselecek.

        "SICAKTAN KORUNMAKTA FAYDA VAR"

        İzmir’de yeni hafta tamamen güneşli hava altında gölgelerde 36-39°C arasın değişen sıcaklıklar kaydedilecek. İzmir’den iç kesimlere uzanınca Denizli-Uşak-Manisa gibi merkezlerde 41-42°C’ler ölçülebilir, Haziran ortasında olduğu gibi Ege yeniden bunaltıcı bir sıcak hava dalgasına daha uzanıyor. 17-18-19 Temmuz tarihleri özellikle sıcaktan korunmakta yarar var, haftaya günler ilerledikçe sanki sıcak da ilerleyecek, en sıcak günler perşembe ve cuma olarak görünüyor.

        "ORTA YAŞLILAR SICAKLARA DİKKAT!"

        Gündüzün o yakıcı güneşinden gölgede biraz korunsak bile, gece olunca hava bizi de su buharına çevirmeye çalışıyor, sıcak denizlerle çevrili büyük şehirler, yıl boyunca yaşadığı en bunaltıcı günleri yaşıyor. Aslında gelecek hafta beklediğimiz bu hava koşullarına uygun pek çok sosyal ve kamusal düzenleme yapılabilir, orta yaşlı ve sıcak nedeniyle ortaya çıkabilecek hayati bir hastalığı olan çalışanlara izin verilebilir. İnsanların sık kullandığı yerlere soğutucular ve soğutma odaları, ilk yardım için hazır bekleyen ekipler bulundurulabilir.

        "AKŞAM SAATLERİNDE HAVALANDIRILMALI"

        Sağlığımızı ve çevremizdeki canlı hayatını düşünerek gölgede vakit geçirmeli, efor gerektiren işleri mümkünse daha serin havalarda yapmak üzere ertelemeli, gece uykuya dalmak ya da deliksiz uyumak mümkün olmasa da uyku düzenini bir şekilde yeniden kurabilmeliyiz. İş yerinde ya da evde klima yoksa, ortamın havasının değişmesi için rüzgarın kuvvetli eseceği öğlen-akşam saatlerinde buraları havalandırabiliriz.

        "TÜRKİYE AVRUPA'NIN EN SICAK ÜLKESİ"

        Türkiye bu yaz Avrupa’nın en sıcak ülkesi oluyor, geçtiğimiz yıllarda İspanya, Portekiz ve Fransa’da yüzlerce insanın hayatına mal olan sıcak hava dalgalarının benzerlerini Türkiye’de bu yaz yaşıyoruz. Bu, tüm canlı sağlığı ve üst yapı için önemli bir risk olan havaları özellikle yetkililerin dikkate almasında yarar var.

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        #hüseyin öztel
        #sıcak temmuz
        #sıcaklar
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