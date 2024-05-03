CHP Genel Başkanı Özel'den Dünya Basın Özgürlüğü Günü mesajı

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Dünya Basın Özgürlüğü Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, basını özgür bir Türkiye'nin demokrasi için şart olduğunu ifade etti.

Özgür Özel, "Sansürün, otosansürün ve siyasi baskının olmadığı koşulların yaratılmasının, gazetecilerin haberleri nedeniyle cezaevinde olmayacakları bir ülkeyi sağlamak için mücadelemizi sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

Basını özgür bir Türkiye, demokrasimiz için şarttır.



Sansürün, otosansürün ve siyasi baskının olmadığı koşulların yaratılmasının, gazetecilerin haberleri nedeniyle cezaevinde olmayacakları bir ülkeyi sağlamak için mücadelemizi sürdüreceğiz.#DünyaBasınÖzgürlüğüGünü pic.twitter.com/kRhBqYr9Z9 — Özgür Özel (@eczozgurozel) May 3, 2024