        Haberler Gündem CHP Genel Başkanı Özel, Çekmeköy–Sancaktepe-Sultanbeyli Metro hattının test sürüşüne katıldı

        CHP Genel Başkanı Özel, Çekmeköy–Sancaktepe-Sultanbeyli Metro hattının test sürüşüne katıldı

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli metro hattının ikinci etabının test sürüşüne katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2025 - 19:44 Güncelleme: 02.10.2025 - 19:44
        Özel, Çekmeköy–Sancaktepe-Sultanbeyli Metro hattının test sürüşüne katıldı
        Hattın, Sancaktepe Şehir Hastanesi, Veysel Karani, Hasanpaşa ve Sultanbeyli istasyonlarını kapsayan ikinci etabındaki test sürüşünde Özel, Veysel Karani İstasyonu'ndan sürücüsüz olarak hizmet verecek vagona bindi.

        Özel, sürüşteki ilk izlenimlerini "Deneme sürüşündeyiz. Biraz önce Hasanpaşa İstasyonu'nda durduk. Yolcumuzu güvenle indirdik. Yeni yolcularımızı aldık, ilerliyoruz." ifadeleriyle aktardı.

        Metro çalışmalarına devam ettiklerini belirten Özel, metroların yapımında görev alan tüm çalışanlara ve yüklenicilere teşekkür ederek, "Metro AŞ'nin önünü açmak, İstanbul trafiğinin önünü açmaktır. İstanbulluların evlerine erken ulaşmalarının önünü açmaktır. Bu işin particiliği olmaz." diye konuştu.

        Hatla ve metro yatırımlarıyla ilgili bilgileri Özel ile paylaşan İBB Başkanvekili Nuri Aslan ise, "2019'da tüm bu ağın toplamı, yüzde 2 ile 4 arası bir başlangıç durumundaydı. Ama bugün geldiğimiz noktada, 10 metro istasyonun altıncısını bitirmek üzereyiz. Dördünde de müteahhit firmaların katkılarıyla sürekli çalışmalarımız devam ediyor. Eğer İncirli-Sefaköy-Beylikdüzü hattını da Sayın Cumhurbaşkanı'mız imzalarsa, onun da kredisi hazır." diye konuştu.

        HATTA 64 BİN 800 YOLCU TAŞINACAK

        Hattın, 4,4 kilometre uzunluğundaki 4 istasyonluk kesimin fiziksel ilerlemesi yüzde 90'ı geçmiş durumda. Bu etap hizmete girdiğinde, Sultanbeyli-Üsküdar arasındaki yolculuk süresi 50 dakikaya inecek.

        Hatta, tam kapasite ile saatte tek yönde 64 bin 800 yolcu taşınması hedefleniyor.

        Mevcut Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy-Samandıra hattının devamı niteliğindeki projenin tamamlanmasıyla birlikte, Üsküdar ve Sultanbeyli ilçeleri arasında kesintisiz ve hızlı ulaşım sağlanacak.

        Sancaktepe Şehir Hastanesi İstasyonu üzerinde Çocuk Oyun Dünyası, Veysel Karani İstasyonu'nda ise Sosyal Donatı Alanı oluşturulması planlanıyor.

        Hat ile Dudullu İstasyonu'nda M8 Dudullu-Bostancı hattı, Çarşı'da M12 Ümraniye-Ataşehir-Göztepe hattı, Altunizade'de Metrobüs ve Üsküdar'da ise Marmaray ve Şehir Hatları ile entegrasyon sağlanacak.

        Yazı Boyutu
