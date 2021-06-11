TÜSİAD heyetini kabul etti

CHP'den yapılan açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun TÜSİAD heyetini parti genel merkezindeki makamında kabul ettiği belirtildi.

Kılıçdaroğlu'na, Genel Başkan Yardımcıları Ahmet Akın ve Lale Karabıyık ile Genel Sekreter Selin Sayek Böke eşlik etti.