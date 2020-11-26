Kılıçdaroğlu TTB heyeti ile görüştü

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonunun raporunda yer alan "meslek hastalığı" olarak değerlendirilmesi önerisine ilişkin, "O konuda parlamentoda ortak bir iradenin çıkması güzel bir şey. Umarım Genel Kurula iner ve orada da kabul edilir böylece o sorun aşılmış olur." dedi.
Kılıçdaroğlu, Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı Şebnem Korur Fincancı ve beraberindeki heyeti kabul etti. Kabulde Kılıçdaroğlu'na, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke ile Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin de eşlik etti.
Parti genel merkezindeki makamındaki kabulde Kılıçdaroğlu, Fincancı nezdinde başta hekimler olmak üzere tüm sağlık çalışanlarına şükranlarını sunduğunu bildirdi.
Kemal Kılıçdaroğlu, "Sağlık çalışanları olağanüstü zor koşullarda görev yapıyorlar. Günün 24 saati görev yapıyorlar. Söyledikleri her şeyin biraz gecikmiş de olsa doğru çıkması ayrıca hekimlere olan, TTB'ye olan güvenimizi artırdı." dedi.
TTB Merkez Konseyi Başkanı Fincancı, Kovid-19'un meslek hastalığı kabul edilmesi önerisiyle ilgili CHP'nin verdiği katkıya teşekkür ederken, Kılıçdaroğlu "O konuda parlamentoda ortak bir iradenin çıkması güzel bir şey. Umarım Genel Kurula iner ve orada da kabul edilir, böylece o sorun aşılmış olur." ifadesini kullandı.
Fincancı'nın açıklanan yeni vaka sayılarının saha araştırmalarında tespit ettiklerinden çok düşük olduğunu belirtmesi üzerine Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:
"Biz hekimlerin söylediğine güveniyoruz. Çünkü işin başında, suyun başında, hastanın başında bekleyen sağlık çalışanları, hekimler... Olayın bizzat yüzde yüz tanığı olan hekimler. Olayın tanığı olanları dinlemiyoruz veya 'Onun söyledikleri doğru değil' diyoruz, olayın hiç tanığı olmayan kişilerin söylemlerini doğru kabul ediyoruz. Bu siyaseten de ahlaken de doğru bir şey değil. Kimin suçlu olduğu çıktı ortaya. Eğer suçlu kabul edeceksek, kimin doğru söylediği çıktı ortaya. Kendileri sonunda itiraf etmek zorunda kaldılar. Dün Erdoğan ilginç bir açıklama yapmış, 'Ben size talimat vermiyorum' diyor, yargıçlara. 'Anayasa 138. maddesi var.' 'Dolayısıyla ana muhalefet partisi lideri de size talimat veremez' diyor. Sanki Amerikalı papazı ben 'çıkar' dedim. Talimatı veren belli. O talimatı mahkemeye veren belli, çıkaran da belli. Akıl, mantık yok yani, gerçekten. Söylemlerinde de akıl mantık yok yani."
FİNCANCI SORULARI YANITLADI
TTB Merkez Konseyi Başkanı Fincancı, parti genel merkezinden ayrılırken ziyarete ilişkin basın mensuplarına açıklamada bulundu.
Alaattin Çakıcı'nın sosyal medyadan paylaştığı ve Kılıçdaroğlu'nun suç duyurusunda bulunduğu mektup konusunda "geçmiş olsun" ziyaretinde bulunduklarını belirten Fincancı, vaka sayılarıyla ilgili tartışmalara ilişkin soru üzerine, "Hasta ile vaka aynıdır tıpta, biz bunları ayırmayız." dedi.
Kendilerinin vaka sayıları ile ilgili daha önce yaptıkları açıklamaları hatırlatan Fincancı, "Dün 168 insan öldü, salgını doğru yönetemezsek insanlar ölüyor. Her biri can, her biri sevdiklerimiz, yakınlarımız. O nedenle salgını doğru yönetmek gerektiğini söylüyoruz. 28 bin zaten çok sınırlı bir rakam." diye konuştu.
Salgınla ilgili rakamların aslında açıklanandan daha yüksek olduğunu savunan Fincancı, tüm çalışanların ihtiyaçlarının giderilerek toplu hareketliliğin kısıtlanmasını, zorunlu üretim dışında üretimin en az 2 hafta, ideal olarak da 4 hafta durdurulmasını önerdi.
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