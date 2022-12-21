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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, şehit ailesini ziyaret etti

Kumluca ve Finike'deki afet bölgesini ziyaret etmek amacıyla Antalya'ya gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, şehit Piyade Teğmen Abdulkadir Güler'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu

Giriş: 21.12.2022 - 01:46 | Güncelleme: ABONE OL
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, şehit ailesini ziyaret etti
AA

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, şehit Piyade Teğmen Abdulkadir Güler'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

AA'nın haberine göre; toplu açılış törenine katılmak ve Kumluca ve Finike'deki afet bölgesini ziyaret etmek amacıyla Antalya'ya gelen Kılıçdaroğlu'nun, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde mayıs ayında PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Teğmen Abdulkadir Güler'in ailesini ziyaretine ilişkin görüntüler, gazetecilerle paylaşıldı.

Kılıçdaroğlu, ziyarette aileye taziye dileklerini iletti. Kemal Kılıçdaroğlu, ardından kendisini evin bahçesinde bekleyen vatandaşlarla sohbet etti, çocuklara oyuncak dağıttı.

Kılıçdaroğlu'na, partisinin Antalya İl Başkanı Nuri Cengiz, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal da eşlik etti.

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