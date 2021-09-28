Alınan bilgiye göre, Ağbaba'nın, bir süredir özel hastanede yaşlılığa bağlı rahatsızlıklar nedeniyle tedavi gören annesi Elif Ağbaba (88), bugün yaşamını yitirdi.

Elif Ağbaba'nın cenazesinin, yarın Malatya Şehir Mezarlığı'nda defnedileceği öğrenildi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, annesi vefat eden CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba'ya başsağlığı diledi.

CHP'den yapılan açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu, annesi Elif Ağbaba'yı kaybeden Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba'yı telefonla aradı.

Kılıçdaroğlu, Elif Ağbaba'ya rahmet, ailesine başsağlığı dileklerini iletti.