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Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kurultay sonrasında siyasete devam edip, etmeyeceği merak ediliyordu. Kılıçdaroğlu'nun siyasete devam kararı aldığı ve bu nedenle yeni adresinin Ankara’da Mustafa Kemal Mahallesi’ndeki çalışma ofisi olacağı belirtiliyor.

ÇALIŞMA OFİSİNİN ADRESİ DİKKAT ÇEKİCİ

Ofisin konumu ise dikkat çekici. DEVA, Gelecek Partisi ve İYİ Parti’nin Genel Merkezleri ile komşu. Kılıçdaroğlu'nun bu ofis aracılığıyla daha sonra bir vakıf kurmak istediği belirtiliyor. Bu vakfın ise parti politikalarını desteklemek ve araştırmalar yapmak için bir platform olarak hizmet verebileceği iddia ediliyor.

ZİYARETLER BAŞLADI

Kılıçdaroğlu’nu, çalışma ofisinde; milletvekilleri, eski parti yöneticileri ve bazı partililerin ziyaret ettiği belirtiliyor.