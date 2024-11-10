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        Haberler Gündem Politika CHP'den soyadı düzenlemesi açıklaması | Son dakika haberleri

        CHP'den soyadı düzenlemesi açıklaması

        TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen 9. Yargı Paketi'nde "kadınların kendi soyadlarını kullanmasını engelleyen madde geri çekildi. CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, kadının, aile soyadı veya evlilikle almak istediği soyadının kendi iradesine bırakılması gerektiğinin altını çizerek, "Hükümet düzenlemeyi buna göre yapmalıdır." ifadesini kullandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2024 - 17:27 Güncelleme: 10.11.2024 - 17:27
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        CHP'den soyadı düzenlemesi açıklaması
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        CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, soyadı düzenlemesine ilişkin açıklama yaptı.

        Kaya, yaptığı yazılı açıklamada, TBMM Genel Kurulunda kabul edilen 9. Yargı Paketi'ndeki "kadınların kendi soyadlarını kullanmasını engelleyen maddenin geri çekildiğini" anımsattı.

        Türkiye'nin dört bir yanında kadınların soyadı hakkını korumak için mücadele verdiğini ve ilgili maddenin geri çekildiğini belirten Kaya, bu konuda emek veren tüm kadın örgütlerine teşekkür etti. Asu Kaya, şunları kaydetti:

        "Kadının, aile soyadı veya evlilikle almak istediği soyadı kendi iradesine bırakılmalı, hükümet düzenlemeyi buna göre yapmalıdır. Şiddetin, cins kırımın, istismarın gün geçtikçe arttığı bu günlerde, Meclis önleme yollarını aramalı, kimlik bilgileriyle uğraşmayı bırakmalıdır."

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        #CHP
        #soyadı düzenlemesi
        #TBMM
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