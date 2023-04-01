Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem Politika

CHP'den seccade açıklaması

Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP), sosyal medyada paylaşılan bir fotoğrafa ilişkin, "Fotoğraf çekimi sırasında yaşanan yoğunluk ve fotoğraf çektirmek isteyenlerin telaşı nedeniyle, yerde bulunan seccade fark edilememiştir." açıklaması yapıldı

Giriş: 01.04.2023 - 06:56 | Güncelleme: ABONE OL
CHP'den seccade açıklaması
CHP'den seccade açıklaması
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
AA

CHP'nin, açıklamasında, sosyal medyada paylaşılan bir fotoğrafın, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Canan Kaftancıoğlu ile birlikte katıldığı kalabalık bir iftar buluşmasının ardından çekildiği ifade edildi.

AA'nın haberine göre açıklamada, "Fotoğraf çekimi sırasında yaşanan yoğunluk ve fotoğraf çektirmek isteyenlerin telaşı nedeniyle, yerde bulunan seccade fark edilememiştir. Bu tür durumlara yönelik hassasiyeti herkes tarafından bilinen Sayın Genel Başkanımız ve İl Başkanımızın, ortaya çıkan bu talihsiz durum nedeniyle çok üzgün olduğunu belirtmek isterim." ifadelerine yer verildi.

Fotoğraf: Twitter

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
Trabzon'da 5 katlı binada çatı yangını
Trabzon'da 5 katlı binada çatı yangını
Mardin'de feci kaza: 1 ölü, 3 yaralı
Mardin'de feci kaza: 1 ölü, 3 yaralı
Edirne'de silahlı saldırı: 2 yaralı
Edirne'de silahlı saldırı: 2 yaralı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.