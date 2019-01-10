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CHP ile İYİ Parti heyetlerinin görüşmeleri sürüyor. Çalışmaları bu hafta tamamlamak isteyen heyetler, her gün toplantı halinde. Sık sık gerçekleştirilen çalışmalar da sürece olumlu yansıdı. Büyükşehir ilçeleri ile il belediyeleri üzerine yapılan görüşmelerde önemli mesafe kat edildi. Şu ana kadar toplamda 22 büyükşehir belediyesi ile 24 il belediyesinde anlaşma sağlandı. CHP, kendi yönetiminde olan 8 il belediyesinin yanı sıra, 8 il belediyesinde daha İYİ Parti'nin desteğini alacak. 6 il belediyesinde ise İYİ Parti aday çıkaracak, CHP destekleyecek.
İŞBİRLİĞİ KAPSAMI GENİŞLİYOR
Habertürk'ün edindiği bilgilere göre görüşmelerde, 2 büyükşehir, 2 de il belediyesinin daha gündeme alınması kararlaştırıldı. O illerin Malatya ile Ordu Büyükşehir belediyeleri ile Aksaray ve Amasya il belediyeleri olduğu öğrenildi. Ordu'da CHP'nin hamlesinin ne olacağı ise, en çok merak edilen sorulardan biri.
"ŞAHİN'İN ADAYIMIZ OLMASI MÜMKÜN DEĞİL"
CHP'nin Ordu Büyükşehir Belediyesi'ne eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'i aday göstereceği iddiası bir süredir gündemde. Habertürk'e konuşan CHP kaynakları, böyle bir ihtimalin dahi söz konusu olmadığını vurguluyor. Bu durumda da üç farklı seçenek ortaya çıkıyor. İlk seçenek, Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin işbirliği kapsamına alınarak, İYİ Parti adayının desteklenmesi. Ancak bu seçenek de Şahin'e dolaylı destek anlamına geliyor ki, CHP buna da sıcak bakmıyor. Bir diğer seçenek de CHP ya da İYİ Parti'nin başka bir adayla, işbirliği çerçevesinde yarışa girmesi. Son seçenek ise, Ordu'nun işbirliği kapsamının dışında bırakılması. Tüm bu seçenekler, hafta sonuna kadar tamamlaması planlanan görüşmelerde masaya yatırılacak.
İLÇELER DE TAMAMLANMAK ÜZERE
Heyetlerin büyükşehir ilçeleri konusunda da önemli mesafe kat ettiği gelen bilgiler arasında. Bu kapsamda, Antalya'nın Kepez ilçesine yönelik çalışmaların tamamlandığı, Ankara'nın Etimesgut, Muğla'nın da Bodrum ilçelerinde nihai kararın kısa süre içerisinde verileceği belirtiliyor. Her iki partinin kaynakları da bu aşamaya gelen görüşmelerin "kriz" ya da "yol ayrılığı" gibi bir sürece evrilmeyeceğini vurguluyor.
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