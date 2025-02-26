CHP'de oy pusulaları basıldı

CHP'de Cumhurbaşkanı adaylığı için oy pusulaları basılmaya başlandı. Buna göre yedeklerle birlikte 2 milyona yakın oy pusulası basılacak.

14 mart tarihinde oy pusulaları il ve ilçe başkanlıklarına gönderilecek. Ön seçim günü tıpkı YSK'nın yaptığı gibi mühürlü zarf ve pusulalar olacak.

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