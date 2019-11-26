CHP'de 'İnce' kriz taktikleri!

Saliha Çolak scolak@haberturk.com

Öncelikle İnce’nin, “çete” sözleri MYK üyeleri arasında infiale yol açtı. “Bir ekip” yerine çete ifadesi kullanılmasıyla bütün MYK üyelerinin zan altında bırakıldığı, CHP’nin çetelerin hareket alanı olarak gösterildiği vurgulandı.

MYK üyeleri arasında,“Madem kendisine kumpas kurulduğunu ve CHP içinde bir ekibin bunu yaptığını söylüyor, isim versin, biz de cevabını verelim. Ancak böyle çete ifadesi kullanarak suçlama yaptığında kimse üzerine alınıp bir açıklama da yapamıyor. Parti yıpratılıyor” görüşleri dile getiriliyor.

TEKNE TATİLİ

İnce’nin aynı teknede tatil yapan kumpasçı çete tarifi de parti de rahatsızlığı neden olan ikinci nokta. MYK üyeleri arasında sohbetlerde,, “yıllardır tekneye bile çıkmadım, hep kara tatili yapıyorum, Çeşme’de tatil yapmıyorum, tatil yapamıyorum ki teknede tatil yapayım” gibi ifadelerle suçlamanın yersiz ve mesnetsiz olduğu vurgulanıyor. Böyle bir suçlamada bulunan İnce’nin bunu ispat etmesi isteniyor.

SEÇİM GECESİ RAHATSIZLIĞI

İnce’nin kendisine kumpas kuranların seçim gecesi kendisini sarhoş ilan edenlerle aynı çete olduğunu söylemesi de tepkilere neden oldu.

İnce’nin seçim gecesi sarhoş olup olmadığını bilmediklerini söyleyen bazı MYK üyeleri, parti yönetiminin ısrarlarına rağmen İnce’nin parti önünde bekleyen kalabalıklara konuşmadığını, ortaya çıkmamayı tercih ettiğini, süreci sahipsiz bıraktığını vurgularken, Ekrem İmamoğlu’nun İstanbul’a sabaha kadar kollarını sıvayıp işin peşini bırakmamasını örnek gösteriyor.

“Biz bu süreçte o geceyi hiç dile getirmedik” diyen bazı yöneticiler, İnce’nin o geceyi genel merkezi suçlamak için gündeme getirmesini de sert sözlerle eleştiriyor.

KUMPAS, KİME NİYE?

İnce’nin kendisine kumpas kurulduğu iddiasını da, “Kime, neden?” sorularına verdikleri yanıtlarla açıklayan yöneticiler, CHP’nin kumpas adresi olmadığını, İnce’ye karşı kumpas kurmayı gerektirecek bir iddianın da ortada olmadığını belirtiyorlar.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun bir süreden beri devletin bazı kurumlarının da devreye sokulması marifetiyle kongre sürecinde CHP’yi yıpratma gayretine girildiğine işaret ettiği belirtiliyor.

Bu noktadan bakıldığında da son krizin CHP dışından ve İnce’ye değil CHP’ye dönük bir kumpas olduğu değerlendiriliyor.

‘GÖRÜŞÜM’ DEDİ, BEKLEMEDİ

Kılıçdaroğlu’nun, tartışılan ‘doğrudur’ sözlerini sarf ettiği FOX yayınından dakikalar sonra, henüz ismi ortaya atılmadan Muharrem İnce ile görüştüğü, İnce’nin görüşme talebine Kılıçdaroğlu’nun “Tamam görüşelim” diye karşılık verdiği belirtiliyor.

Kılıçdaroğlu’nun bu sözüne rağmen İnce’nin, Rahmi Turan’ın kendi ardını açıklamasından sonra bu görüşmeyi beklemeden genel başkan ve genel merkezi sert sözlerle suçlayan bir basın toplantısını Yalova’da evinin önünde yapması da tepkiyle karşılanıyor.

İnce’nin görüşmeyi beklemeden harekete geçmesi Kurultay’a yönelik taktik olarak değerlendiriliyor.

KAVGADAN UZAK DURUN

İlçe ve il kongrelerinde partiyi karıştırmaya dönük kumpasların devam edebileceğini vurgulayan Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, ‘kavgadan uzak durulmasını’ istiyor.

‘Kavga çıkaran, hakaret, küfür eden partiden atılacak. Herkes bunu böyle bilsin, ona göre hareket etsin” uyarısı yapılıyor.

Kılıçdaroğlu son krizin de,, CHP’yi kendi içinde kavgalı bir parti gibi gösterme, ‘partiyi yönetemiyorlar ülkeyi nasıl yönetecekler’ algısını oturtma ve millet ittifakını parçalama gayretlerinin ürünü olarak değerlendiriyor.

Bu nedenle de mahalle delege seçimlerinden başlayarak tüm teşkilatlara, ‘adaylar üzerinde uzlaşın’ telkini yapılıyor. Sorunlu merkezlere milletvekilleri ve parti yöneticileri gönderiliyor. Ekipler ve gruplar arasında kavga çıkmadan delege seçimlerinin yapılabilmesi, havada sandalyelerin uçuştuğu delege seçimi görüntülerinin oluşmaması için azami gayret gösteriliyor.

“Aday dayatmıyoruz, adayda uzlaşın siz çıkarın’ taktiğinin bu zamana kadar sonuç verdiği, ilçe ve il kongrelerinde sorun beklenen merkezlerde ise daha hassas bir çalışma yapılacağı kaydediliyor.

KUMPAS’IN BİR NEDENİ DE "İÇLERİNDEKİ SIKINTI"

MYK üyeleri arasında, CHP’den bir ekibin böyle bir haber sızdırdığı yolunda bir görüş hakim değil. ‘Hiçbir CHP’li bunu yapmaz’ diyenler çoğunlukta. Bunun AK Parti çevreleri tarafından oluşturulduğu savunuluyor. Bunun nedeni olarak da ekonomik sıkıntılar ve yeni kurulacak partiler nedeniyle kendi içlerindeki sıkıntı yaşayan AK Parti’nin millet ittifakına dönük ‘yıpratma çabaları’ öne sürülüyor.

"İYİ Parti’yi karıştırmayı deneyecekler, CHP’yi kavgalı parti gibi göstermeye çalışacaklar. Çünkü Barış Pınarı Harekatı’na rağmen oyları düşüyor” tespitini dile getiriyorlar.

İŞİNİZE BAKIN

Kılıçdaroğlu’nun İnce’ye son çıkışları nedeniyle tepkili ancak ‘kızgın’ olmadığı belirtiliyor. “Genel başkanda derviş sabrı var” diyen bazı yöneticiler, Kılıçdaroğlu’nun “Kavgadan uzak durun, kavgalı parti görüntüsü verecek olayları önleyin, işinize bakın” dediğini belirtiliyor.

Parti adına Faik Öztrak’ın açıklama yapması, bunun dışında açıklamalardan kaçınılması, olayın soğutulması isteniyor. MYK üyeleri arasında olayın birkaç günde unutulacağı görüşü hakim. Ancak yeni kriz başlıklarının, özellikle ilçe ve il kongreleri sırasında, yine aynı kumpas merkezleri tarafından gündeme getirilme gayretlerinin olabileceği de belirtiliyor. Bu nedenle de, bazı yöneticilerin,, ekipleşme, gruplaşma görüntüsü verilmemesi, yeni tartışma başlıkları açılmaması için normalde dışarıda yapılan yemekli buluşmalar ve örgüt yemeklerinden de uzak durma gayreti içine girdikleri belirtiliyor.