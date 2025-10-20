CHP’de 39'uncu Olağan Kurultay takvimi işliyor. İstanbul, Ankara ve İzmir kongreleri tamamlandı. İstanbul’da Özgür Çelik, Ankara’da Ümit Erkol ile yola devam kararı alındı. İzmir'de ise yeni il başkanı Çağatay Güç oldu. İl kongreleri 22 Ekim'de Hatay ve Tekirdağ ile tamamlanacak. 39. Olağan Kurultayın ise gelecek ay sonunda yapılması planlanıyor.

MUTLAK BUTLAN, ERTELEME VEYA RET KARARI VERİLECEK

CHP’de bir yandan da gözler cuma günü yapılacak kurultay iptal davasında olacak. Davada Özgür Özel'in genel başkanlığa seçildiği 38'nci Olağan Kurultay ile 21'nci Olağanüstü Kurultayın iptali isteniyor. Mahkeme, mutlak butlan, erteleme veya ret kararı verecek.

DURUŞMA SIHHİYE ADLİYESİ’NDE GÖRÜLEBİLİR

Davanın 15 Eylül'de görülen son duruşmasında, mahkeme salonunun küçük olduğu gerekçesiyle tartışma çıkmış ve salon değiştirilmesi talep edilmiş; ancak mahkeme başkanı kabul etmemişti. Bu kez dava öncesi, Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi, duruşmanın daha geniş bir salonda yapılması talebinde bulundu. Duruşma Sıhhiye Adliyesi’nde görülebilir.