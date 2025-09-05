CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin genel merkezinde, kuruluş haftası kapsamında gerçekleştirilen CHP Program Çalıştayı'nın açılışında yaptığı konuşmada, geçen sene yaptıkları yeni tüzükte 4-9 Eylül tarihlerini kuruluş haftası olarak belirlediklerini söyledi.

AA'da yer alan habere göre bu sene bu haftanın ana temasını program çalışması olarak belirlediklerini belirten Özel, şunları kaydetti:

"Cumhuriyetin kurucu partisi, kendi vizyonunu, en katılımcı anlayışla ve bilimin yol göstericiliğiyle şekillendiriyor ve hayata geçiriyor. Partimiz, dünyanın önde gelen program partilerinden biridir. 106 yıllık partimizin tarihinde, programlarımızda ortaya konulan vizyon, her zaman Türkiye'yi dönüştüren eylemlere taşınmıştır.

Sizlerle birlikte yazmakta olduğumuz ve redaksiyon evresine devretmeyi umduğumuz bu haftanın sonunda, programımızın cumhuriyetin 2025 dünyasına uygun, 2025 Türkiye'sinin sorunlarına doğru çözümler üreten, partimize ve ülkemize yeni bir soluk, yeni bir vizyon kazandırmasını arzuluyoruz."

Özel, CHP'nin iktidara hazırlandığını ve bir kez daha Türkiye Cumhuriyeti'nin, CHP'nin tarihsel katkısını beklediği önemli bir sürecin içinde olduklarını dile getirdi.

"BİZE BU MÜCADELEDE CESARET DÜŞÜYOR"

"Karşımızdakilerin araç olarak gördükleri demokrasiyi, artık bir kenara bırakıp, hatta ve hatta buraya gelmelerini sağlayan sandığı ortadan kaldırmaya niyetlendikleri bir sürecin içindeyiz" ifadesini kullanan Özel, "O yüzden bize bu mücadelede cesaret düşüyor, kararlılık düşüyor. Ama her mücadelenin bir fiziki tarafı, birimiz, birilerimiz ne kadar daha süreceği bilinmeyen haksız mahkumiyetle ve lüzumsuz, kötü niyetle uygulanan bir tutuklama tedbiriyle zindanlarda bedel ödüyorlar.

Kimilerimiz meydanlardayız, otobüslerin üstündeyiz. Tarihte görülmemiş mitinglerle, meydanların bize kattığı enerjiyle birlikte bir mücadeledeyiz. Ama işin, bu büyük değişim ve dönüşümün bir de bu safhası var. Bu safhayı yapmak için de sizlerle birlikteyiz" değerlendirmesinde bulundu.

"VADETTİĞİMİZ ŞEKİLDE YÖNETECEĞİZ"

Özgür Özel, "Bir yıldır yoğun olarak sürdürdüğümüz program çalışmaları, Türkiye'yi gelecek 10 yıllara hazırlayacak şüphesiz. Atatürk devrimleri ve 6 okumuz üzerine inşa edilmiş kapsamlı bir vizyon metnimizi, yine bilimin ışığında hep birlikte tamamlayıp uygulayacağız" dedi.

Özel, 4-9 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilen İkinci Yüzyıl Değişim Kurultayı'ndan bu yana, parti programını güncelleme çalışmalarını katılımcı, kapsayıcı ve dinamik bir süreçle sürdürdüklerini belirtti.