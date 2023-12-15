CHP Bolu Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Tanju Özcan kimdir? İşte Tanju Özcan'ın hayatı ve siyasi kariyeri
Cumhuriyet Halk Partisi, (CHP) 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek yerel seçimler kapsamında İstanbul, Ankara, Bursa, Balıkesir, Bolu Büyükşehir Belediyesi başkan adaylarını açıkladı. Bu kapsamda CHP Bolu Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Tanju Özcan oldu. Yaşanan bu gelişmenin ardından Tanju Özcan'ın hayatı ve siyasi kariyeri merak konusu oldu. İşte CHP Bolu Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Tanju Özcan'ın hayatı ve siyasi kariyeri...
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Türkiye, 31 Mart 2024 Pazar günü yerel seçimler kapsamında sandık başına gidiyor. Bu kapsamda Cumhuriyet Halk Partisi, (CHP) 5 Büyükşehir Belediyesi için adaylarını açıkladı. CHP Bolu Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tanju Özcan olurken, hayatı ve kariyeri gündemi meşgul etmeye başladı. Peki, "CHP Bolu Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Tanju Özcan kimdir? Tanju Özcan nereli, , kaç yaşında?" İşte CHP Bolu Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Tanju Özcan biyografisi...
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CHP BOLU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI ADAYI TANJU ÖZCAN KİMDİR?
Tanju Özcan 12 Aralık 1973 tarihinde Mengen'de dünyaya geldi. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oluşunun ardından serbest avukat olarak görev yaptı. Milletvekili seçilmeden önce belediye meclis üyeliği ve Boluspor yöneticiliği görevlerini sürdürdü.
1999 yerel seçimlerinde Demokratik Sol Partiden Bolu Belediye Meclisine seçildi. 2004'te yerel seçimler öncesinde partisinden istifa ederek CHP'ye katıldı.
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2011-2019 yılları arasında Bolu milletvekili olarak görev yaptı. 2019 yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisinden (CHP) Bolu belediye başkanlığına seçildi.
26 Temmuz'da CHP Yüksek Disiplin Kurulunca partiden ihraç edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, partiye yeniden üyeliği için dilekçe vermişti.
CHP Parti Meclisi (PM) partiden ihraç edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın partiye geri dönmesine karar verdi.