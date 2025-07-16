Chloe Loughnan: Serdar inşallah mutlu olur

Habertürk'ten Çetin Kan'ın haberine göre; Chloe Loughnan, Nişantaşı'nda görüntülendi.

Serdar Ortaç ile Chloe Loughnan, 2014–2019 yılları arasında evlilik yaşamıştı.

Oyunculuk yapmayı da düşündüğünü belirten Loughnan, Serdar Ortaç'tan nafaka almadığını da söyledi. Loughnan; "Bu konuyu halen konuşuyor muyuz? Hiçbir zaman nafaka almadım. Niye halen devam ediyor bilmiyorum. Seneler oldu önüme bakıyorum. İnşallah Serdar hayatında mutlu olur" ifadelerini kullandı.