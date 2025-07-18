Türkiye’de havalar sıcak, şehirlerde ya da kırsalda fark etmeksizin yağmura hasret kaldık ve bu durum gelecek haftalarda pek değişmiyor.

Güneşli ve sıcak günler sürerken, Marmara ve Batı Karadeniz’i etkileyen (Meteorolojide soğuk cephe) hava değişimi ve serin rüzgarlar havayı ferahlattı. Fakat bu cephe geçişi sınırlı bir alanda serinlik sağlarken, güney ve iç bölgelerde normallerin üstünde sıcak havalar devam ediyor. Marmara ve Batı Karadeniz kuvvetli rüzgarlı, Trakya yönünde yer yer yağmur var.

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Ukrayna ve Romanya üstünde oluşan bir alçak basınç etkisi ile Trakya-Batı Karadeniz arasında batılı yukarı seviye rüzgarları hakim. Lüleburgaz-Demirköy arasından geçip Karadeniz’e (Denize) çıkıyor.

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İç Anadolu’da ise lokal olarak şiddetli sağanaklar görülüyor. Konya, Afyonkarahisar ve Ankara çevresinde özellikle tepelerin olduğu yerlerde kuvvetli yağıyor. Ankara’da öğleden sonra geceye kadar olan dilimde birkaç saat daha yağabilir. Yağmur başkentte ve nihayet bugün Eskişehir’de toprağı ıslatıyor. Fakat sağanak, caddelerde su birikintilerine de yol açabilir. Hava sıcaklıkları yağmura rağmen İç Anadolu’da 35-38°C’lerde. Yağmur da zaten oldukça dar bir alanda, çoğumuzun görmediği kırsalda yağıp geçiyor. Yine de lokal yağmurlar su bekleyen, susayan doğa ve canlılar için önemli.

İzmir’de yağmur yok, sıcaklıklar 35°C seviyesinde. Hafta sonu güneşli ve sıcak hava Ege’de yoluna devam ediyor. Gelecek hafta salı gününden itibaren (22 Temmuz) yeniden 40°C’leri zorlayabiliriz. Muğla ve Aydın benzer şekilde sıcak ve güneşli günler geçiriyor. Akdeniz’de nem konusu artık başa bela oluyor, sıcaklıklar 34°C’lerde olsa da 42-45°C arası hissediliyor. Hafta sonu Doğu Karadeniz’de Samsun’dan Rize’ye kadar hava kapalı ve yağmurlu. Diğer bölgelerde ise yine güneşli olacak. Rüzgarlı hava Marmara’da cumartesi de esecek fakat pazardan itibaren esintiler zayıflıyor. Esmediğinde ve su buharı iyice bunalttığında ağustos ayı gelmiş diyebilirsiniz, şimdilik yaz mevsiminin hala nispeten ferah günlerindeyiz. Gelecek hafta Akdeniz, Ege ve İç Anadolu genelinde sıcaklıklar yeniden 40°C’yi zorlayıp aşacak görünüyor. Haftaya özellikle 22-23-24 Temmuz günleri, yazın alışılan sıcakların üstünde sıcak ve bunaltıcı geçebilir. İstanbul’un haftaya gölgede 35°C’ye ulaşma ihtimali var, bazı ilçelerde 36-37°C gibi aşırı sıcaklar da kaydedilebilir. Su buharı (Nem) ve sıcak denizler konusu var. Artık Marmara’yı çevreleyen yüzey suyu 27°C’ye ulaştı, güneyde ise 30°C’yi Doğu Akdeniz’de aşıyor. Tüm bu sıcaklar içinde sadece birkaç noktada yağmur alan Türkiye’de, kuraklığa ve aşırı kullanıma bağlı su stresi artmaya devam ediyor.

Fotoğraflar: İHA Sıcaklıklar 6-12 derece arasında artıyor! Haberi Görüntüle