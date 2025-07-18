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        Haberler Ekonomi Emlak Galatasaray'dan Florya projesi açıklaması - Emlak Haberleri

        Galatasaray'dan Florya projesi açıklaması

        Galatasaray, Florya projesi için Nivak Yapı ile hasılat paylaşımı sözleşmesi imzalandığını açıkladı. Edinilen bilgilere göre Galatasaray'ın projeden kazancı 380 milyon dolar olacak. Kulüp tutarın 50 milyon dolarını Nivak'tan peşin olarak alacak. Bu rakam Osimhen'in transferinde peşinat olarak kullanılacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.07.2025 - 17:31 Güncelleme: 18.07.2025 - 19:30
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        Galatasaray'dan Florya projesi açıklaması
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        Galatasaray, Florya projesi için Nivak Yapı ile hasılat paylaşımı sözleşmesi imzalandığını açıkladı.

        Galatasaray'dan KAP'a yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

        "Şirketimiz ana ortağı olan Galatasaray Spor Kulübü'ne ait Florya arsasına ilişkin Galatasaray Spor Kulübü ile Nivak Yapı A.Ş. arasında bir Hasılat Paylaşım Sözleşmesi imzalanmıştır.

        Konuyla ilgili açıklamalara Galatasaray Spor Kulübü kurumsal web sitesinden ulaşılabilecektir.

        Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

        Galatasaray resmi internet sitesinden yapılan açıklama ise şöyle:

        "İhale Komisyonu tarafından gerçekleştirilen ihale sonucunda tanzim edilen 19.06.2025 tarihli Değerlendirme ve Sonuç Raporu doğrultusunda en iyi teklifi veren Nivak Yapı A.Ş. ile Hasılat Paylaşım Sözleşmesi imzalanmış olup Sözleşme gereği tahsil edilecek olan avans tutarı 06.07.2024 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında alınan yetkiye uygun olarak kullanılacaktır."

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        ŞİRKETİN SAHİBİ KÜÇÜK AİLESİ

        Nivak Yapı, LC Waikiki'nin de sahibi olan Küçük ailesine ait. Firmanın sitesinde yer alan bilgilere göre; grup daha önce Vestel'in Manisa fabrikası, İpsala Sınır Kapısı'nın yeniden yapımı, Sabiha Gökçen Ek Terminal binası, LCW Merkez Binası, LCW Depo, LCW Operasyon Merkezi gibi projeleri gerçekleştirdi.

        Nivak Yapı ayrıca Florya'da bir konut projesinin yapımını da üstlenmişti.

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        380 MİLYON DOLAR GELİR BEKLENTİSİ

        Yüzde 50-50 hasılat paylaşımı yöntemi ile yapılacak projede Galatasaray’ın yaklaşık 380 milyon dolar gelir elde edeceği öğrenildi. Kulüp tutarın 50 milyon dolarını Nivak’tan peşin olarak alacak. Bu rakam Osimhen’in transferinde peşinat olarak kullanılacak.

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