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        Haberler Gündem Güncel Ankara'da sağanak ve fırtına | Son dakika haberleri

        Ankara'da sağanak ve fırtına

        Başkentte sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Ankara Valisi Vasip Şahin " Şu anda çok ciddi bir sıkıntı yok. Bir iki alt geçitte su dolması var. Orada ekipler şu anda müdahale ediyorlar. İnşallah ciddi bir kriz olmadan atlatacağız." açıklamasında bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2025 - 20:02 Güncelleme: 18.07.2025 - 20:20
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        Ankara'da sağanak ve fırtına
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        Kentte akşam saatlerinde etkili olan fırtına ve sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, sürücüler araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti.

        Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, kapalı alanlarda sağanağın durmasını bekledi.

        Fırtına nedeniyle Keçiören ve Çankaya ilçelerinde ağaçlar devrildi. Mamak Cengizhan Mahallesi'nde bir binanın çatısı uçtu.

        Ankara Büyükşehir Belediyesinin sağanak nedeniyle 1869 araç ve 2 bin 312 personelle görev yaptığı bildirildi.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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