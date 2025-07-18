Ankara'da sağanak ve fırtına

Kentte akşam saatlerinde etkili olan fırtına ve sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, sürücüler araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti.

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Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, kapalı alanlarda sağanağın durmasını bekledi.

Fırtına nedeniyle Keçiören ve Çankaya ilçelerinde ağaçlar devrildi. Mamak Cengizhan Mahallesi'nde bir binanın çatısı uçtu.

Ankara Büyükşehir Belediyesinin sağanak nedeniyle 1869 araç ve 2 bin 312 personelle görev yaptığı bildirildi.

*Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.