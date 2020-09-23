Serdar Ortaç'tan 'nafaka' açıklaması

Ünlü şarkıcı sözlerini şöyle sürdürdü:



"Bundan sonra gece 12'de eğlence bitecek ve gidip uyuyacağız. Ben bu işe yıllar önce Karabiberim şarkısı ile başladığımda sabah 7'de bitirirdik bu işi. Şimdi daha iyi. Biz de yorulmuyoruz, dinleyen de... Madalyonun diğer yüzünde ise çok başka bir tablo var. Çünkü gece hayatında, eğlenen insanlar mekandan çıktığı anda, taksicisinden, restoranına, valesinden, garsonuna herkes para kazanıyor. Hepsinin durumu vahim. Bu virüs 100 senede bir geliyor, bu da bize denk geldi, inşallah hep birlikte atlatacağız."