Serdar Ortaç'tan 'nafaka' açıklaması

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Serdar Ortaç, önceki akşam Ataşehir'deki bir mekanda sahne aldı. Ortaç, konser öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Ortaç, eski eşi Chloe Loughnan'ın, "Nafaka ödemiyor" sözlerine yanıt verdi.
Şarkıcı, "Kız bu konuda çok haklı. Birinciyi ödeyemedim, sabretti. İkinciyi ödeyemedim sustu. Üçüncü, dördüncü derken hep sustu. Sonra mesaj attı. ‘Serdar burada aç mı kalayım? Burada ihtiyaçlarım oluyor' yazmış. Özür diledim. Şimdi biraz toparladım, toparladıkça gönderiyorum. Ama tabi daha çok borcum var." şeklinde konuştu.
Ortaç, "Geçmiş günlere göre borçlarımı azalttım. Devlete vergi borcum var. Yapılandırmaya alacaklar. Bir kamu bankasına borcum var, onları da yapılandıracaklar. Canımı mı alacak? Başka çaremiz yok. Çalışacağız, insanları eğlendireceğiz, kazanıp ödeyeceğiz" dedi.
Ünlü şarkıcı sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bundan sonra gece 12'de eğlence bitecek ve gidip uyuyacağız. Ben bu işe yıllar önce Karabiberim şarkısı ile başladığımda sabah 7'de bitirirdik bu işi. Şimdi daha iyi. Biz de yorulmuyoruz, dinleyen de... Madalyonun diğer yüzünde ise çok başka bir tablo var. Çünkü gece hayatında, eğlenen insanlar mekandan çıktığı anda, taksicisinden, restoranına, valesinden, garsonuna herkes para kazanıyor. Hepsinin durumu vahim. Bu virüs 100 senede bir geliyor, bu da bize denk geldi, inşallah hep birlikte atlatacağız."
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