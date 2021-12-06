"PARAYA DOYDUM!"

Tüm gelirinin borçlarına gittiğini ve kendisine sadece geçinebilecek kadar bir tutar kaldığını da dile getiren Serdar Ortaç, "Tek başıma bir adamım. Zaten iki lokma bir şey yiyorum. Ben sadece pandemide insanlardan anlayış bekledim. Bende kimsenin parası kalmaz. Borçla uyumaktan çok sıkıldım. O yüzden hepsi kapansın istiyorum. Bana da iki lokma ekmek parası versinler, yeter. Paraya doydum. Hepinizin hayatı boyunca bir arada göremeyeceği parayı bir günde kazandım ama artık doydum. Bir kuruş istemiyorum. Zaten biraz para biriktirebilirsem hepsini dağıtacağım." sözlerinin ardından sahnenin yolunu tuttu.