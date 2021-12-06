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Son dakika... Serdar Ortaç: Chloe Loughnan evime haciz koydurdu!

Serdar Ortaç: Chloe evime haciz koydurdu!

Serdar Ortaç, 2019'da boşandığı ve 'nafaka' sebebiyle davalık olduğu eski eşi Chloe Loughnan'ın evine haciz gönderdiğini ve bu duruma çok içerlediğini açıkladı. Konuyla ilgili açıklama yapan ünlü şarkıcı, "Serdar Ortaç'ın borçları silinmiş' diyorlar. Kim kimin borcunu siliyor bu devirde? 45 milyonluk eve ipotek koydu adamlar. Borcum azaldı. Eşek gibi çalışıyorum" ifadelerini kullandı

06.12.2021 - 08:49 | Güncelleme: FİSKOS
HABERTURK.COM

  • Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Yonca Lodi ve Serdar Ortaç, önceki akşam bir mekanda sahne aldı. Konser öncesi muhabirlerle sohbet eden Ortaç, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

    "SANIRIM BİRAZ FAZLA PARA İSTEDİK"

    2019 yılında boşandığı eski eşi Chloe Loughnan'ın evine icra gönderdiğini ve bu duruma çok içerlediğini dile getiren ünlü şarkıcı, "2021 benim için berbat geçti. 2020 ve 2021 artık bitsin. Virüs artık tamamen hayatımızdan çıksın. Yeni yıla Kıbrıs'ta girecektik ama sanırım biraz fazla para istedik. Ücretimiz karşı tarafa biraz fazla geldi ve daha hesaplı bir gece yapmaya karar verdiler. Biz de bunun yerine Batum'a gideceğiz. 25 yıl önce Avustralya'da iki büyük konser vermiştim. O tarihten sonra ilk kez yeni yıla yurt dışında gireceğim." ifadelerini kullandı.

  • "EVİME HACİZ KOYDU"

    Ardından eski eşiyle ilgili konuşan Serdar Ortaç, "Gelişmeleri basından takip ediyorum. Geldi ama hiç görüşmedik. Eve hiç gelmedi. Diyaloğumuz yok. Evime haciz koydu, daha ne diyeyim? O konuda da az bir yolumuz kaldı. Kapatıyoruz inşallah." dedi.

  • "45 MİLYONLUK EVE İPOTEK KOYDULAR"

    Hazırlıkları uzun bir süredir devam eden 'Best Of' albümünü Ozan Çolakoğlu'na sattığını doğrulayan şarkıcı, sosyal medyadaki "Borçları silindi" dedikodusuna yanıt verdi.

    Ortaç, "Evim vardı, ipotek ettirdim. Krediyi bu şekilde kullandım. Ahmet'e, Mehmet'e ne muamele yapılıyorsa bana da o yapıldı. Neymiş; 'Serdar Ortaç'ın borçları silinmiş'. Kim kimin borcunu siliyor bu devirde? 45 milyonluk eve ipotek koydu adamlar. Bir kere Serdar'ın nesi var ki affedilecek? Ne özelliği, ne ayrıcalığı var? Serdar kim ki? Siz ne iseniz, ben de oyum. Borcum azaldı. Eşek gibi çalışıyorum." şeklinde konuştu.

  • "PARAYA DOYDUM!"

    Tüm gelirinin borçlarına gittiğini ve kendisine sadece geçinebilecek kadar bir tutar kaldığını da dile getiren Serdar Ortaç, "Tek başıma bir adamım. Zaten iki lokma bir şey yiyorum. Ben sadece pandemide insanlardan anlayış bekledim. Bende kimsenin parası kalmaz. Borçla uyumaktan çok sıkıldım. O yüzden hepsi kapansın istiyorum. Bana da iki lokma ekmek parası versinler, yeter. Paraya doydum. Hepinizin hayatı boyunca bir arada göremeyeceği parayı bir günde kazandım ama artık doydum. Bir kuruş istemiyorum. Zaten biraz para biriktirebilirsem hepsini dağıtacağım." sözlerinin ardından sahnenin yolunu tuttu.

  • "HAYATIMDA DRAMA İSTEMİYORUM"

    Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç ile yollarını 2019 yılında ayıran İrlandalı model Chloe Loughnan da boşanmasının ardından ülkesine dönmüştü. İki yıl aranın ardından İstanbul'a gelen Loughnan, Kuruçeşme'de görülmüştü.

    Uzun zaman sonra suskunluğunu bozan Chloe Loughnan'a, zor günler geçiren eski eşinin yaşadığı maddi sıkıntılar sorulmuştu. "Hayatımda drama istemiyorum." ifadelerini kullanan model, hakkında çıkan haberleri takip etmediğini ifade etmişti.

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