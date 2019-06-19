Hernández daha 9 yaşındayken CD Guadalajara'da forma giymeye başlamıştı. 15 yaşında ise ilk profesyonel kontratını imzaladı. 2005-2006 sezoununda Guadalajara'nın alt takımlarından biri olan Chivas Coras'da forma giydi. Guadalajara için ilk maçına 2006 Apertura sezonunda, takımının Estadio Jalisco'da Necaxa ile oynadığı maçta, 82. dakikada Omar Bravo'nun yerine girerek çıktı. 2006-2007 sezonunda oynadığı 7 maçta 1 gol attı. 2007-2008 sezonunda ise 6 maçta hiç gol atamadı. 2008 Apertura'da da 10 maç oynamasına rağmen hiç gol atamadı. 2009 Clausura'da 15 maçta 4 gol attı. Chicharito, 2009 Apertura sezonunda 11 golle ligde Paraguaylı Cabañas ile birlikte gol krallığı listesinde 3. oldu. 2010 Torneo Bicentenario'ya 5 maçta 8 golle başladı. O sezonu 11 maçta 10 golle kapattı.

JAVIER HERNANDEZ KİMDİR?

1 Haziran 1988 tarihinde Meksika'nın Guadalajara şehrinde doğmuştur. 9 yaşında futbola başlamasıyla birlikte hayatı değişecek olan Hernandez, çok farklı klüplerde boy göstermiştir. Hızlı ve çevik bir futbolcu olmakla birlikte hırslı ve azimli bir futbolcudur.

JAVIER HERNANDEZ'İN KARİYERİ

Gösterdiği performans ile birçok Avrupa kulübünün dikkatini üzerine çekerken, Javier Hernandez’in kabul ettiği teklif 7,5 Milyon Euro öneren Manchester United oldu. İlk sezonundan itibaren kırmızı şeytanlar lakaplı takımda 45 maça çıkıp 20 gol atan Javier Hernandez ( Chicharito ) sezon sonunda İngiltere Premier Lig ve İngiltere Community Shield şampiyonluklarını kazanma sevinci yaşadı. Sonraki sezonlarda yüksek performanslı başarısını devam ettiren Hernandez, 2012-2013 sezonunda bir kez İngiltere Premier Ligi’ni bir kez daha kazandı. 2014-2015 sezonunda ise beklenmedik bir şekilde Real Madrid tarafından 4 Milyon Euro karşılığında kiralık olarak alındı.

Real Madrid forması altında yarı sezonda 33 maça çıkıp 9 gol attı. 2015-2016 sezonunda ise yolunu Almanya’ya çeviren Javier Hernandez, Bayer Leverkusen ile görüşmelere başladı ve 10 Milyon Euro karşılığında transfer oldu.

JAVIER HERNANDEZ'İN MİLLİ TAKIM KARİYERİ

Javier Hernandez, milli formayı kariyerinde ilk kez 2007 yılında Meksika U-20 takımında giydi ve burada 2 maça çıkıp 1 gol attı. İki sene sonra 2009 yılında Meksika Milli Takımı’na davet edildi. A Milli takım ile kariyeri boyunca 74 maça çıkıp 40 kez fileleri havalandırma başarısı gösterdi. Bu süre içerisinde 2010 ve 2014 Dünya Kupası Şampiyonası organizasyonlarında sahada yer aldı.

Javier Hernandez’in Başarıları

Guadalajara

Primera Division de Mexico: Apertura 2006

InterLiga : 2009

Manchester United

İngiltere Premier Ligi: 2010–11

FA Community Shield: 2010

Kişisel Başarıları

Meksika Primera Division Gol Kralı: Bicentenario 2010

Balon de Oro - Gol Kralı : Torneo Bicentenario 2010

Sir Matt Busby Yılın Oyuncusu : 2010–11