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        Haberler Kültür-Sanat Tiyatro 'Chicago' müzikali Zorlu PSM'ye geliyor

        'Chicago' müzikali İstanbul'a geliyor

        1920'lerin ışıltılı dünyasında geçen, Broadway'in en uzun soluklu müzikali Chicago, 15-20 Nisan tarihleri arasında 8 özel performansla Zorlu PSM Turkcell Sahnesi'nde izleyiciyle buluşacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.04.2025 - 14:41 Güncelleme: 07.04.2025 - 14:41
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        'Chicago' müzikali İstanbul'a geliyor
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        Broadway’in En Uzun Süre Sahnelene Müzikali "Chicago" İstanbul'a geliyor! John Kander’ın müzikleri, Fred Ebb’in şarkı sözleri ve Bob Fosse’un ikonik dokunuşuyla Broadway’in en uzun soluklu müzikali "Chicago", 15-20 Nisan tarihleri arasında Zorlu PSM’de izleyiciyle buluşacak.

        Avrupa turnesi kapsamında İstanbul’a gelecek olan efsanevi prodüksiyon, West End ve Broadway’in en seçkin isimlerinden oluşan kadrosuyla sahne alacak. 1920’lerin ışıltılı dünyasına bir yolculuk vadeden "Chicago", suç, tutku ve şöhret dolu hikayesiyle seyircilere büyüleyici bir deneyim sunacak.

        Altı Tony Ödülü, iki Olivier Ödülü ve bir Grammy kazanan "Chicago", Broadway ve West End tarihindeki en uzun soluklu Amerikan müzikali olma unvanını taşıyor. Roxie Hart’ın suç ve sansasyon dolu hikayesini anlatan bu efsanevi yapım, içinde “Razzle Dazzle”, “Cell Block Tango” ve “All That Jazz” gibi unutulmaz şarkıları barındırıyor.

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        #Zorlu PSM
        #Chicago
        #müzikal
        #tiyatro
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