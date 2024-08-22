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        Haberler Dünya Chicago'da Filistin destekçisi binlerce gösterici Gazze için yürüdü | Dış Haberler

        Chicago'da Filistin destekçisi binlerce gösterici Gazze için yürüdü

        ABD'nin Chicago kentinde Demokrat Parti Kongresi devam ederken, Gazze'de acil ateşkes ve ABD'nin İsrail'e silah desteğinin son bulmasını talep eden binlerce gösterici kongrenin yapıldığı bölgeye yürüdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.08.2024 - 10:21 Güncelleme: 22.08.2024 - 10:21
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          Chicago'da pazartesi günü başlayan Demokrat Parti Kongresi boyunca ABD'nin İsrail'e desteğini kesmesini talep eden grupların gösterileri devam ediyor.

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          "Chicago Filistin İçin Adalet Koalisyonu" çatısı altında toplanan onlarca sivil toplum örgütüne mensup binlerce kişi, Gazze'de acil ateşkes ve ABD'nin İsrail'e silah yardımlarının son bulması için yürüdü.

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          Şehrin merkezindeki Union Park'ta buluşan göstericiler, bir süre slogan attıktan sonra Demokrat Parti Kongresinin yapıldığı United Center adlı merkeze doğru yürüdü.

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          "Gazze'de hemen ateşkes", "Filistin'e özgürlük" ve "Soykırımı durdurun" şeklinde sloganlar atan göstericiler, ellerinde Biden yönetimine Gazze konusunda çeşitli mesajlar gönderen pankartlar taşıdılar.

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          Dünkü eylemde göstericilere sert müdahale eden Chicago polisi ise göstericilerin etrafında geniş güvenlik önlemleri aldı ve göstericilerin kongrenin yapıldığı alana yaklaşmasına izin vermedi.

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          "BIDEN YÖNETİMİ GAZZE'DEKİ SUÇA ORTAK"

          Chicago Filistin İçin Adalet Koalisyonu Sözcüsü Hatem Abudayyeh, AA muhabirine gösteriyle ilgili duygu ve düşüncelerini aktardı.

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          Abudayyeh, demokratların kongresinin yapılıyor olmasına karşın asıl heyecan ve duygunun Chicago sokaklarında olduğunu ve insanların Gazze konusundaki hassasiyetlerini ortaya koyduğunu belirtti.

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          Gösterilere farklı toplumsal kesimlere mensup birçok kişinin katıldığına dikkat çeken Abudayyeh, "Sosyal adalet talep eden bu organizasyonlar tek bir sesle 'Özgür Filistin', 'Soykırımı durdurun' ve 'ABD İsrail'e silah göndermeyi durdursun' dediler. Bu önemli bir başarıdır." şeklinde konuştu.

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        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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