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        Haberler Dünyadan Cher'in spor otomobili açık artırmada satıldı - Magazin haberleri

        Cher'in spor otomobili açık artırmada satıldı

        Cher'in 1972'de satın alıp sattığı ve ardından 2010'da geri alıp tekrar sattığı lüks spor otomobiline yarım milyon dolardan fazla fiyat biçildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.06.2024 - 17:02 Güncelleme: 11.06.2024 - 17:19
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        Spor otomobili açık artırmada satıldı
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        Bir zamanlar ünlü şarkıcı ve oyuncu Cher'e ait olan kırmızı spor otomobil, müzayedede en yüksek teklifi verene satıldı. Vintage otomobilin yeni sahibi, yarım milyon doların üzerinde ödeme yaptı.

        Sanatçının 1972 model otomobili dün el değiştirdi ve açık artırmada 568 bin dolara satıldı. Cher'in otomobili 1972'de satın aldı ve birkaç yıl kullandıktan sonra ünlü yarışçı Chris Cord'a sattı. Cher, aracı 2010'da geri aldı.

        ABD'nin Houston kentinde yapılan açık artırmada satılan arabanın son 39 yılında üçüncü bir sahibi oldu.

        Cher'in eski otomobili, dışı ve içinde bir dizi bir yenileme sürecinden geçti. Lüks otomobilin yeni sahibinin adı açıklanmadı.

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        #Cher
        #açık artırma
        #müzayede
        #spor otomobil

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