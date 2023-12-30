Cher'den oğlunun vasiliği için başvuru

"ÇOCUKLARIMA YARDIM ETMEYE ÇALIŞMAK BENİM İŞİM" DEMİŞTİ



Öte yandan geçtiğimiz aylarda oğlunun madde bağımlılığıyla yıllar süren mücadelesini takip ettiğini belirten Cher, sözlerini, "Ben bir anneyim. Öyle ya da böyle bu benim işim; çocuklarıma yardım etmeye çalışmak... Çocuklarınız için her şeyi yaparsınız çünkü anne olmak budur. Kalp acısıyla bile olsa bu bir mutluluktur. Çoğunlukla çocuklarınızı düşündüğünüzde sadece gülümser, onları sever ve yanlarında olmaya çalışırsınız" şeklinde noktalamıştı.



Fotoğraflar: AP, Reuters