Cher'den oğlunun vasiliği için başvuru
Cher, oğlu Elijah Blue Allman'ın madde bağımlısı olduğunu öne sürerek, geçici yasal vasilik başvurusunda bulundu
- 1
1980 ve 1990'lı yıllarda müzik sektöründe ikon olan Cher, daha önce madde bağımlılığıyla mücadele eden 47 yaşındaki oğlu Elijah Blue Allman’ı, gelini Marie King'in yanından kaçırması için dört kişi tuttuğu iddiasıyla gündeme gelmişti.
- 2
O dönem söylentileri reddeden Cher'in, bu kez uyuşturucu bağımlılığıyla mücadele eden oğlunun vasiliği için başvuruda bulunduğu belirtildi.
- 3
Cher'in, oğlunun ciddi ruh sağlığı ve madde bağımlılığı sorunları nedeniyle şu anda varlıklarını yönetemediğini iddia ederek, Allman'ın varlıkları üzerinde söz sahibi olmak istediği aktarıldı.
-
- 4
"ÇOCUKLARIMA YARDIM ETMEYE ÇALIŞMAK BENİM İŞİM" DEMİŞTİ
Öte yandan geçtiğimiz aylarda oğlunun madde bağımlılığıyla yıllar süren mücadelesini takip ettiğini belirten Cher, sözlerini, "Ben bir anneyim. Öyle ya da böyle bu benim işim; çocuklarıma yardım etmeye çalışmak... Çocuklarınız için her şeyi yaparsınız çünkü anne olmak budur. Kalp acısıyla bile olsa bu bir mutluluktur. Çoğunlukla çocuklarınızı düşündüğünüzde sadece gülümser, onları sever ve yanlarında olmaya çalışırsınız" şeklinde noktalamıştı.
Fotoğraflar: AP, Reuters