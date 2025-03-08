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        Haberler Dünyadan Cher'den Elvis Presley taklidi - magazin haberleri

        Cher'den Elvis Presley taklidi

        İkonik sanatçı Cher, sahnede taklit yeteneğini de sergiledi. Elvis Presley kılığında şarkı söyleyerek seyircileri şaşırttı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.03.2025 - 17:36 Güncelleme: 08.03.2025 - 17:36
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        Elvis Presley taklidi yaptı
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        Cher, 60 yıllık kariyeri boyunca hem şarkıcılıkta hem de oyunculuktaki yeteneğini kanıtladı. Şimdi de taklit yeteneğini sergileme fırsatı buldu. Bir yardım kuruluşu için düzenlenen bağış etkinliğinde sahne aldı ve Elvis Presley’ye ‘dönüştü’.

        Whoopi Goldberg'in sunumunun ardından, 78 yaşındaki ikonik sanatçı, Elvis Presley’e benzeyen görünümüyle sahnedeki yerini aldı. Manhattan'daki Beacon Theatre'da düzenlenen etkinlikte Cher, Elvis kostümüyle sahneye çıkarak seyirciyi şaşırttı.

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        Kabarık saçlı Cher, Marc Cohn'un 1991’e ait hit parçasının cover versiyonunu seslendirirken, üzerinde gri çizgili bir ceket, siyah pantolon ve pembe-siyah bir gömlek taşıdı. Bu şarkı, Cohn'un ‘It's a Man's World’ albümünde yer alıyordu.

        Aslında bu, Cher’in ilk Elvis taklidi değildi. 1995'te ‘Walking In Memphis’ şarkısına da Elvis kılığında klip çekmişti.

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        #Cher
        #Elvis Presley
        #TAKLİT

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