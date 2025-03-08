Cher'den Elvis Presley taklidi

Cher, 60 yıllık kariyeri boyunca hem şarkıcılıkta hem de oyunculuktaki yeteneğini kanıtladı. Şimdi de taklit yeteneğini sergileme fırsatı buldu. Bir yardım kuruluşu için düzenlenen bağış etkinliğinde sahne aldı ve Elvis Presley’ye ‘dönüştü’.

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Whoopi Goldberg'in sunumunun ardından, 78 yaşındaki ikonik sanatçı, Elvis Presley’e benzeyen görünümüyle sahnedeki yerini aldı. Manhattan'daki Beacon Theatre'da düzenlenen etkinlikte Cher, Elvis kostümüyle sahneye çıkarak seyirciyi şaşırttı.

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Kabarık saçlı Cher, Marc Cohn'un 1991’e ait hit parçasının cover versiyonunu seslendirirken, üzerinde gri çizgili bir ceket, siyah pantolon ve pembe-siyah bir gömlek taşıdı. Bu şarkı, Cohn'un ‘It's a Man's World’ albümünde yer alıyordu.

Aslında bu, Cher’in ilk Elvis taklidi değildi. 1995'te ‘Walking In Memphis’ şarkısına da Elvis kılığında klip çekmişti.