Chelsea satıldı!

İngiltere Premier Lig takımlarından Chelsea'nin yeni sahipleri belli oldu.

Rusya'ya uygulanan yaptırımlar sonucunda kulübün sahibi Roman Abramovich'in elinden yetkileri alınmıştı. Bir süredir devam eden satış görüşmeleri sonuçlandı. Chelsea, Todd Boehly, Clearlake Capital, Mark Walter ve Hansjoreg Wyss liderliğindeki bir konsorsiyuma 4 milyar 250 milyon Sterlin karşılığında satıldı.

Satışın resmi olarak mayıs ayı sonunda gerçekleşmesi bekleniyor.