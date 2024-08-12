Chelsea, Portekizli yıldız Pedro Neto'yu kadrosuna kattı

İngiltere devi Chelsea yeni sezon öncesi transfer hız kaybetmiyor. Mavi-beyazlı ekip Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton'da forma giyen 24 yaşındaki kanat oyuncusu Pedro Neto ile 7 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Chelsea transferi, sosyal medya hesabından 'Maviye damgasını vurmaya hazır' başlıklı gönderi ile duyurdu.

Kulüp sitesine konuşan yıldız oyuncu, "Bu kulübe katıldığım için çok mutluyum. Buraya gelebilmek için kariyerimde çok çalıştım. Bu formayla sahaya çıkmak için sabırsızlanıyorum." şeklinde konuştu.

Chelsea'nin Portekizli futbolcu için 60 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği ve sözleşmede 3 milyon euroluk bonus maddesinin yer aldığı belirtildi.

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TRANSFER DÖNEMİNDE 190 MİLYONLUK HARCAMA

Chelsea son transferinin resmiyet kazanmasıyla, transfer döneminde toplam 190 milyon euro harcama yapmış oldu.