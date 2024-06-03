Chelsea'nin yeni teknik direktörü Maresca oldu
Mauricio Pochettino ile yollarını ayıran Chelsea takımın başına Enzo Maresca'nın getirildiğini açıkladı.
Giriş: 03.06.2024 - 18:09 Güncelleme: 03.06.2024 - 18:09
İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea'de teknik direktörlük görevine Enzo Maresca getirildi.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 44 yaşındaki İtalyan teknik adamla 5+1 yıllık sözleşme imzalandı.
Kariyerine 2021 yazında Parma'da başlayan Maresca, geçen sezon çalıştırdığı Leicester City'yi İngiltere 2. Futbol Ligi'nde (Championship) şampiyonluğa taşmıştı.
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