Chelsea- Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Chelsea, Premier Lig 7. hafta mücadelesinde Liverpool'u ağırlıyor. Stamford Bridge'de oynanacak dev mücadele öncesinde, Chelsea- Liverpool maçının başlama saati ve karşılaşmanın yayıncı kuruluşu futbolseverler tarafından mercek altına alındı. Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'a 1-0 mağlup olan Liverpool, 15 puanla Premier Lig'in zirvesinde bulunuyor. Peki, "Chelsea- Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte Chelsea- Liverpool maçının canlı olarak yayınlanacağı kanal...
Chelsea- Liverpool maçı için nefesler tutuldu. Ligde oynadığı 6 maçta, 5 galibiyet, 1 mağlubiyeti bulunan Liverpool, 2 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyeti olan Chelsea'ye konuk olacak. Chelsea, ev sahibi avantajını kullanıp, çıkışa geçmek istiyor. Liverpool ise Chelsea karşısında çıkışını sürdürmek istiyor. Karşılaşma için bekleyiş sürerken, Chelsea- Liverpool maçının saat kaçta başlayacağı merak konusu oldu. Peki, "Chelsea- Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta? Premier Lig Chelsea- Liverpool maçı hangi kanalda?" İşte detaylar...
CHELSEA- LİVERPOOL MAÇI NE ZAMAN?
Chelsea- Liverpool maçı 4 Ekim Cumartesi bugün 19.30'da oynanacak.
CHELSEA- LİVERPOOL MAÇI HANGİ KANALDA?
Stamford Bridge'de oynanacak mücadele beIN Sports 3'ten canlı yayınlanacak.
MUHTEMEL 11'LER
Chelsea: Sanchez, Chalobah, Hato, James, Cucurella, Santos, Caicedo, Fernandez, Estevao, Neto, Pedro
Liverpool: Alisson, van Dijk, Konate, Kerkez, Bradley, Mac Allister, Gravanberch, Szoboszlai, Wirtz, Salah, Isak