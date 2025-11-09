Chelsea: 3 - Wolverhampton: 0 | MAÇ SONUCU
İngiltere Premier Lig'in 11. haftasında Chelsea sahasında Wolverhampton ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Maviler 3-0 kazandı ve 3 puanı hanesine yazdırdı.
İngiltere Premier Lig'in 11. hafta karşılaşmasında Chelsea ile Wolverhampton kozlarını paylaştı. Mücadele ev sahibi ekibin 3-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.
Chelsea'ye galibiyeti getiren golleri 51. dakikada Malo Gusto, 65'te Joao Pedro ve 73. dakikada Pedro Neto kaydetti.
Bu sonucun ardından Chelsea 20 puana yükseldi. Üst üste 4. mağlubiyetini alan Wolves ise 2 puanda kaldı.
Ligin 12. haftasında Chelsea deplasmanda Burnley'e konuk olacak. Wolverhampton ise sahasında Crystal Palace'ı ağırlayacak.