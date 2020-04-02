Cheesecake nasıl yapılır? Pastanede yediğimiz o enfes lezzeti bu kez evde yapmayı deneyelim. Yulaflı bisküviden hazırladığınız tabanı, taze sıkılmış portakal suyuyla yapılan kremasıyla enfes lezzet Cheesecake. En sevilen tatlınız nedir diye sorulduğunda aklınıza ilk gelen cevap olmasa da kahveyle yerken afiyetle tüketebilirsiniz.

Cheesecake Malzemeler:

3 paket yulaflı bisküvi

75 gram tereyağı

Kreması için:

3 adet yumurta

300 gram labne peyniri

300 gram süzme yoğurt

3/4 su bardağı toz şeker

1 yemek kaşığı taze sıkılmış portakal suyu

1 adet rendelenmiş portakal kabuğu

Cheesecake Yapılışı:

Oda sıcaklığında beklettiniz tereyağını kısık ateş de eritin. Küçük parçalara böldüğünüz bisküvilerini mutfak robotundan çekip un formuna getirin.

Eritilmiş tereyağıyla harmanlamış olduğunuz yulaflı bisküvileri kelepçeli kek kalıbının zeminine yayıp spatula yardımıyla düzeltin.

Kremasını yapmak için; süzme yoğurdu ve labne peynirini derin karıştırma kabına koyun. Toz şeker ilavesinden sonra pürüzsüz kıvama gelene kadar çırpın.

Rendelediğiniz portakal kabuğu, taze sıktığınız portakal suyunu ve tek tek eklediğiniz yumurtaları mikserle kısa süreyle karıştırın.

Krema karışımını kelepçeli kek kalıbının üst kısmına döküp üzerini düzeltin.

Üzerinin kurumaması için ve içinin yumuşak olması için pişireceğiniz fırının içerisine ısıya dayanıklı kaplarla su koyun. Isıyla buharlaşınca su keki yumuşatacaktır.

Önceden ısıtmış 160 derecedeki fırında 60 dakika kadar üzeri koyulaşana kadar pişirin.

Fırında kendi ısısında keki dinlendirip sevdiklerinizle paylaşın.

Dilimlere ayırıp sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz.

Cheesecake Püf Noktaları:

Hazırladığınız Cheesecake malzemeleri oda sıcaklığında olmalıdır.

Kullandığınız kelepçeli kalıbın dış kısmını alüminyum folyoyla kaplatın.

Cheesecake dinlenmeyi seven bir tatlıdır. Fırından çıkarmadan en az 1 saat bekletmeniz gerekir.

Tatlınızın çatlamasını istemiyorsanız küçük çizikler atabilirsiniz.