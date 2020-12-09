MasterChef Türkiye’de dün akşam ödül oyununda Cheesecake’in de olduğu altı tatlı yapılması istendi. Yarışmacılar, bu nefis tatlıları yapmaya çalışırken MasterChef izleyicileri de Cheesecake nasıl yapılır sorusunu araştırmaya başladı. Peki, Cheesecake nasıl yapılır? MasterChef Cheesecake tarifi ve malzemeleri...

CHEESECAKE TARİFİ İÇİN MALZEMELER

Taban için;

2 paket burçak bisküvi

75 gr tereyağı veya margarin

1 su bardağı kırık fındık ceviz karışımı

3 yemek kaşığı süt

Krema malzemesi;

350 gr labne peyniri

200 ml çiğ krema

2 yumurta + 1 yumurta sarısı

1 su bardağı şeker (200 ml bardak boyutu)

2 yemek kaşığı un

1 yemek kaşığı nişasta

1 paket vanilya

Üzeri için;

İstediğiniz çeşit sos

CHEESECAKE NASIL YAPILIR?

26 cm lik kelepçeli kalıbınızın etrafını iki kat alimünyum folyo ile sarın taban kısmınada yağlı kağıt serin.

Taban için olan bisküvi ve fındık ceviz karışımını robottan geçirin.

Tereyağı ve sütü ekleyip karıştırın.

Kalıbın tabanına bisküvili karışımı serip kaşık ile bastırarak sıkılaştırın kenarlardan hafif taşırın.

Hazır olan tabanı buzdolabına alın.

Fırını 160 dereceye ayarlayın, dayanıklı bir kaseye su koyarak fırının içine yerleştirin.

Çiğ krema ve labne peynirini 1 dk çırpın.

Şekeri ekleyip çırpmaya devam edin.

Yumurtaları ve yumurta sarını teker teker ekleyerek çırpın.

Son olarak un, nişasta ve vanilyayı ekleyip karıştırın.

Buzdolabındaki tabanı çıkarıp bu kremayı üzerine dökün.

Kalıbı 7-8 kez tezgaha dikkatlice vurun kremanın içindeki hava kabarcıkları çıksın. Bu işlemi yaparken kabarcıkların çıkıp patladığını göreceksiniz.

Önceden ayarlamış olduğumuz fırında hiç kapağını açmadan 50 dk pişirin.

Süre dolunca fırının kapağını hafifçe aralayın ve tamamen soğuyana kadar fırının içinde bekletin.

Cheesecake tamamen soğuyunca istediğiniz sosu ılık olarak üzerine yayın.

En az 6-8 saat bekletin.

Afiyet olsun.