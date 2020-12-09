MasterChef Türkiye’de dün akşam ödül oyununda Cheesecake’in de olduğu altı tatlı yapılması istendi. Yarışmacılar, bu nefis tatlıları yapmaya çalışırken MasterChef izleyicileri de Cheesecake nasıl yapılır sorusunu araştırmaya başladı. Peki, Cheesecake nasıl yapılır? MasterChef Cheesecake tarifi ve malzemeleri...
CHEESECAKE TARİFİ İÇİN MALZEMELER
Taban için;
2 paket burçak bisküvi
75 gr tereyağı veya margarin
1 su bardağı kırık fındık ceviz karışımı
3 yemek kaşığı süt
Krema malzemesi;
350 gr labne peyniri
200 ml çiğ krema
2 yumurta + 1 yumurta sarısı
1 su bardağı şeker (200 ml bardak boyutu)
2 yemek kaşığı un
1 yemek kaşığı nişasta
1 paket vanilya
Üzeri için;
İstediğiniz çeşit sos
CHEESECAKE NASIL YAPILIR?
26 cm lik kelepçeli kalıbınızın etrafını iki kat alimünyum folyo ile sarın taban kısmınada yağlı kağıt serin.
Taban için olan bisküvi ve fındık ceviz karışımını robottan geçirin.
Tereyağı ve sütü ekleyip karıştırın.
Kalıbın tabanına bisküvili karışımı serip kaşık ile bastırarak sıkılaştırın kenarlardan hafif taşırın.
Hazır olan tabanı buzdolabına alın.
Fırını 160 dereceye ayarlayın, dayanıklı bir kaseye su koyarak fırının içine yerleştirin.
Çiğ krema ve labne peynirini 1 dk çırpın.
Şekeri ekleyip çırpmaya devam edin.
Yumurtaları ve yumurta sarını teker teker ekleyerek çırpın.
Son olarak un, nişasta ve vanilyayı ekleyip karıştırın.
Buzdolabındaki tabanı çıkarıp bu kremayı üzerine dökün.
Kalıbı 7-8 kez tezgaha dikkatlice vurun kremanın içindeki hava kabarcıkları çıksın. Bu işlemi yaparken kabarcıkların çıkıp patladığını göreceksiniz.
Önceden ayarlamış olduğumuz fırında hiç kapağını açmadan 50 dk pişirin.
Süre dolunca fırının kapağını hafifçe aralayın ve tamamen soğuyana kadar fırının içinde bekletin.
Cheesecake tamamen soğuyunca istediğiniz sosu ılık olarak üzerine yayın.
En az 6-8 saat bekletin.
Afiyet olsun.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!