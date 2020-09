Oyuncu, The Jewel in the Crown (1986) filminde Guy Perron, The Golden Child (1986) filminde Sadra Numspa, Yaratık 3 (1992) filminde Dr. Jonathan Clemens, Last Action Hero (1993) filminde Benedict; Dracula: Başlangıç filminde Üstat Vampir Caligua ve Yapay Oyun (2014) filmindeki Alastair Denniston rolleriyle de tanınır.



Aynı zamanda 2015 yılında The Witcher 3: Wild Hunt adlı video oyununda Emperor Ehmyr var Emreis karakterini seslendirmiştir.