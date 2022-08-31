'Triangle Of Sadness'ın yıldızı hayatını kaybetti

Modellikten oyunculuğa geçen Charlbi Dean, 32 yaşında hayatını kaybetti. Oyuncunun ölüm nedeni tam olarak açıklanmadı, sadece ani gelişen bir hastalık yüzünden vefat ettiği belirtildi.
"HAYAT, BÜTÜN SORULARIMI EN ACIMASIZ ŞEKİLDE CEVAPLADI"
Acı haberi Dean'in erkek kardeşi Alexi Jacobs Kriek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Ablasının acısıyla sarsılan Kriek, "Cennet, hep hayal ettiğin gibi bir yer olsun." ifadelerini kullandı. Alexi, ayrıca gönderisine kız kardeşinin anısına hediye ettiği bir şiiri yayınladı. Alexi Jacobs Kriek, şiirinde "hayat bütün sorularımı en acımasız şekilde yanıtladı" vurgusunu yaptı.
4 AY ÖNCE NİŞANLANMIŞTI
Tam adı Charlbi Dean Kriek olan aktris, bundan 4 ay önce, uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Luke Chase Volker ile nişanlanmıştı. Çift, bu mutlu olay için de New York'un Manhattan kentinde bir sokağı tercih etmişti. Bunun nedeni de bu sokağın, ilk kez öpüştükleri yer olmasıydı.
Ana vatanı olan Güney Afrika Cape Town'ın yanı sıra Hollywood Hills ve New York'ta da evleri bulunan Charlbi Dean, nişanlısı ve köpeğiyle birlikte yaşıyordu.
ALTIN PALMİYE ÖDÜLLÜ FİLMİN OYUNCUSU
Charlbi Dean, kariyerine model olarak başladıktan sonra oyunculuğa geçmişti. Yönetmenliğini Ruben Östlund'un üstlendiği 'Triangle of Sadness' adlı filmde Woody Harrelson ile birlikte kamera karşısına geçen Dean, geçtiğimiz mayıs ayında da Cannes Film Festivali'nde kırmızı halıya çıkmıştı. O festivalde film ekibi, büyük ödül Altın Palmiye mutluluğunu da yaşamıştı.
2008 YILINDA BİR TRAFİK KAZASINDA ÖLÜMDEN DÖNMÜŞTÜ
Charlbi Dean Kriek, 2008 yılında da ölümün kıyısından dönmüştü. O yılın ekim ayında meslektaşı Ashton Schnehage ile birlikte bir trafik kazası geçirmişti. Dean, kaza sonrası olduğu ameliyatın ardından hayata tutunmuştu.
Charlbie Dean; ilk oyunculuk deneyimini 2010 yılında 'Spud' adlı filmle yapmıştı. Dean, daha sonra serinin ikici filmi 'Spud: 2 The Madness Continues'da da rol almıştı. 2017'de 'Don't Sleep', 2018'de 'An Interview with God' adlı yapımda oynamıştı. Aynı yıl oyunculuk konusunda şöhretini katladığı 'Black Lightning' adlı dizide kamera karşısına geçmişti. Son olarak da 2020 yılında Ruben Östlund'un yönettiği 'Triangle of Sadness' (Hüzün Üçgeni) adlı filmde oynamıştı.
Fotoğraflar: Splash News, AP, Instagram.
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