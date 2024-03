Chance Perdomo hayatını kaybetti

ABD'li oyuncu Chance Perdomo'dan hayranlarını üzen haber geldi. 27 yaşındaki oyuncu, geçirdiği motosiklet kazasının ardından hayata veda etti.

Chance Perdomo’nun basın temsilcisi yaptığı açıklamada; "Chance Perdomo'nun bir motosiklet kazası sonucu zamansız vefat ettiği haberini büyük bir üzüntüyle paylaşıyoruz" dedi.

'Gen V' dizisinin yapımcıları yaptıkları ortak açıklamada "Bu trajediyi aklımız almıyor. Onu tanıyan ve birlikte çalışan bizler için Chance her zaman çekici ve güler yüzlü, doğanın coşkulu bir gücü, inanılmaz yetenekli bir sanatçı ve her şeyden öte çok nazik, sevimli bir insandı" ifadelerini kullandı.

Chance Perdomo, 'Chilling Adventures of Sabrina'da 'Ambrose Spellman' rolünü üstlenmeden önce çeşitli televizyon programlarında ve kısa filmlerde rol almıştı. Dizi, 2018'den 2020'ye kadar dört sezon boyunca devam etti. Perdomo, 2018 yapımı TV filmi 'Killed by My Debt'teki 'Jerome Rogers' rolüyle başrolde 'En İyi Erkek' oyuncu dalında BAFTA adaylığı kazanmıştı.

Chance Perdomo, 'Gen V’de Godolkin Üniversitesi'nde manyetik manipülasyon yeteneklerine sahip bir öğrenci olan 'Andre Anderson'ı canlandırarak en büyük çıkışını yakalamıştı. Perdomo'nun ölüm haberinin ortaya çıkmasının ardından, 'Gen V'nin ikinci sezon prodüksiyonunun süresiz olarak ertelendiği bildirildi.