Chance Perdomo hayatını kaybetti

ABD'li oyuncu Chance Perdomo'dan hayranlarını üzen haber geldi. 27 yaşındaki oyuncu, geçirdiği motosiklet kazasının ardından hayata veda etti.

Chance Perdomo’nun basın temsilcisi yaptığı açıklamada; "Chance Perdomo'nun bir motosiklet kazası sonucu zamansız vefat ettiği haberini büyük bir üzüntüyle paylaşıyoruz" dedi.

Açıklamada kazaya karışan başka bir isim olmadığı da belirtilirken Chance Perdomo için; “Sanata olan tutkusu ve hayata karşı doymak bilmez iştahı onu tanıyan herkes tarafından hissediliyordu ve sıcaklığı en sevdiği kişilerde devam edecek" ifadelerine yer verildi.

Basın sözcüsü Chance Perdomo’nun ölümünün ardından; "Sevgili oğullarının ve kardeşlerinin yasını tutarken ailenin mahremiyet isteğine lütfen saygı göstermenizi rica ediyoruz" dedi. Perdomo'nun ölümünün nerede gerçekleştiği şu anda bilinmiyor. Şu ana kadar sadece kazanın cumartesi günü gerçekleştiği açıklandı.

"BU TRAJEDİYİ AKLIMIZ ALMIYOR"

'Gen V' dizisinin yapımcıları yaptıkları ortak açıklamada "Bu trajediyi aklımız almıyor. Onu tanıyan ve birlikte çalışan bizler için Chance her zaman çekici ve güler yüzlü, doğanın coşkulu bir gücü, inanılmaz yetenekli bir sanatçı ve her şeyden öte çok nazik, sevimli bir insandı" ifadelerini kullandı.