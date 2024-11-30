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        Haberler Objektife Takılanlar Cezmi Baskın: Ortaya balon atıyorlar - Magazin haberleri

        Cezmi Baskın: Ortaya balon atıyorlar

        Usta oyuncu Cezmi Baskın, dizi süreleri ve oyuncuların aldığı ücretler hakkında konuştu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.11.2024 - 09:35 Güncelleme: 30.11.2024 - 09:36
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        'Ortaya balon atıyorlar'
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        Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Cezmi Baskın, Etiler'de görüntülendi. Baskın, bazı oyuncuların dizi sürelerini eleştirmesi hakkında; "Süreler, uzun evet. Dizi 45 dakikaya düştüğü zaman alınan ücretler düşecek. Ondan sonra yaygara başlayacak. Eski düzene devam edelim, paramızı alalım" diye konuştu.

        Cezmi Baskın, bazı oyuncuların bölüm başı 3.5 milyon TL aldığı iddiaları ile ilgili olarak; "Hiç öyle bir şey yok. Herkes kendi piyasasını yükseltmek için ortaya balon atıyor. 2-3 kişi var, onlar kazanıyordur belki. Onlar parasını da şirketler değil, kanallar veriyor zaten, öyle anlaşmalar. Meslek gidiyor galiba... Yapay zekâ da çıkacak ortaya. Oyunculara iş bitecek" açıklamasını yaptı.

        "BEST MODEL GELİP GEÇİCİ"

        Cezmi Baskın; "Bazı oyuncular Best Model'den gelip sektörden yüksek ücretler alırken, tiyatrodan gelme isimler arada kaynıyor" sözlerine, "Kaynamıyorlar. Onların değeri her zaman sabit. Değeri biliniyor. Öbürleri gelip geçici... Best Modeller gelip geçici... Elon Musk da çok para kazanıyor. 10 tane Elon Musk olsa değeri biter" ifadelerini kullandı.

        Cezmi Baskın; "Oyuncunun emekliliği olur mu?" sorusuna, "75 yaşındayım halen çalışıyorum. Dizilere bir dede ve baba lâzım" diye cevap verdi.

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        #Cezmi Baskın

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